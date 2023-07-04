مودي يحث منظمة شنغهاي على التصدي لـ«الإرهاب» ومساعدة أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، إن منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تتكاتف لـ«محاربة الإرهاب»، وألا تتردد في إدانة الدول التي تدعمه.

وحث مودي قادة التجمع السياسي والأمني الأورو-آسيوي على العمل من أجل النهوض بأفغانستان وتقديم مساعدات إنسانية لكابول، بحسب وكالة «رويترز».

- بوتين: روسيا ستواصل مقاومة العقوبات والضغوط الخارجية

وأضاف مودي في القمة الافتراضية لقادة منظمة شنغهاي للتعاون، أنه يجب ألا يُسمح باستخدام الأراضي الأفغانية في زعزعة استقرار جوارها.

ومن بين الدول الأخرى التي حضرت الاجتماع روسيا والصين وباكستان.

بوتين: سنواصل مقاومة العقوبات

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة أمام القمة، أن بلاده ستواصل «مقاومة» العقوبات و«الضغوط الخارجية»، وذلك في.

وقال بوتين إن «روسيا تقاوم بثبات وستواصل المقاومة في مواجهة الضغوط الخارجية، العقوبات والاستفزازات»، شاكرا لقادة دول المنظمة «دعمهم» له في مواجهة التمرد المسلح الذي نفذته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية أواخر يونيو الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».