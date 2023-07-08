آلاف المهاجرين يعانون الجوع في اليونان بعد تخفيض برنامج دعمهم

القاهرة - بوابة الوسط

في أحد أفقر أحياء أثينا، اصطفت عشرات النساء المهاجرات والأطفال الصغار المعوزين، بسبب خفض البرامج اليونانية لمساعدة اللاجئين، للحصول على تبرعات غذائية.

واختارت النيجرية دنيز يوبو (33 عاما)، ما يكفي من الأرز والعدس والطحين والبسكويت لملئ خزائن مطبخها للشهر القادم، بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس».

تبخر راتب يوبو والدة الطفلين والمعيلة لهما، هذا العام لارتفاع كلفة المعيشة في اليونان. وتكسب يوبو من عملها منظفة بدوام جزئي أقل من 500 يورو (550 دولار) شهريا، بالكاد تكفي لتسديد إيجارها البالغ 350 دولار.

وقالت لوكالة «فرانس برس»، «في كثير من الأحيان في منتصف الشهر، لا يبقى معي المال الكافي لإطعام ولداي».

وتواصل اليونان خفض الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين وسط تشديد السياسات تجاه المهاجرين في أنحاء أوروبا.

والمساعدة المالية البالغة بضع مئات اليوروهات شهريا، تتوقف ما إن يحصل طالب اللجوء على وضع لاجئ.

في ديسمبر أوقفت أثينا برنامجا يموله الاتحاد الأوروبي كان يسدد بدل إيجار لعشرات آلاف اللاجئين على مر السنوات السبع الماضية.

«أنا في وضع شاق»

وقال وزير الهجرة آنذاك نوتيس ميتاراخي، إن «البرنامج أنجز مهمته»، مضيفا أن «العدد القليل» من مقدمي الطلبات نُقلوا إلى مخيمات «عصرية».

وكانت فهيمة الأفغانية العشرينية من بين الذين أصبحوا في الشارع بسبب ذلك الإجراء، ووجدت نفسها خارج القانون وغير قادرة على الاستفادة من أي مساعدة حكومية، وقالت «أنا في وضع شاق إذ لا أحصل على مساعدة حكومية ولا يمكنني إيجاد عمل».

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وفي الأشهر الـ18 الماضية قدمت مجموعة إنترسوس الإنسانية مواد غذائية لأكثر من خمسة آلاف مهاجر ولاجئ، 54 منهم قاصرون.

وقول المشرفة على برنامج «طعام للجميع» ماتينا ستماتيادو، إن المستفيدين لاجئون وطالبو لجوء رُفضت طلباتهم، ومهاجرون بدون أوراق ثبوتية وآخرون قد يكون لديهم عمل أو يحصلون على «بدلات فقر».

وخلال عام واحد فقط ارتفع المدرجين على قائمة الانتظار أربع مرات وصولا إلى أكثر من ألفي شخص، على ما قالت ستماتيادو.

وتعطى الأولوية لمقدمي طلبات يعانون من ضائقة شديدة مثل أمهات عازبات أو أشخاص لديهم مشكلات صحية خطيرة.

وأوضحت ستماتيادو أن «اليونان لا تزال تعتبر نفسها بلد عبور,. لكن العديد من اللاجئين يعيشون هنا منذ عدة سنوات ويريدون الاندماج.. غير أن الحكومة فشلت في تطبيق سياسات فاعلة لهذا الغرض».

«أطفال جائعون يفقدون الوعي»

ويقدر المدير العام لبرنامج إنترسوس فرع اليونان أبوستولوس فيزيس أن قرابة 15 ألف لاجئ في أثينا غير قادرين على الوصول إلى وجبات يومية كاملة، وقال «عند الجوع لا يمكن البحث عن عمل أو الاهتمام بالإجراءات القانونية أو الصحة».

وفي وضع كهذا «كي تحصل على المال تكون مستعدا لتعريض نفسك للخطر والقيام بأنشطة غير قانونية والاستدانة دون القدرة على التسديد»، بحسب فيزيس.

وقرابة 60% من الذي يتلقون مساعدات من منظمات، كانوا يحصلون على مواد غدائية كافية بين مرة أو ثلاث مرات أسبوعيا، ما عرضهم لانعدام أمن غذائي شديد، وفق معايير الأمم المتحدة.

ويؤكد فيزيس أن للجوع تداعيات خطرة أيضا على النمو الجسدي والعقلي للأطفال.

وقالت النيجرية سينتيا إفيوناندي (30 عاما) «أحيانا لا يذهب أطفالي إلى المدرسة لأنهم متعبين بسبب الجوع»، مضيفة نسمع روايات فظيعة عن مراهقات لا يذهبن إلى المدرسة لأنهن في دورتهن الشهرية والأهالي غير قادرين على شراء الفوط الصحية لهن» وروايات أخرى عن أطفال جائعين يفقدون الوعي في الصف.