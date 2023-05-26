وفاة 3 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية

القاهرة - بوابة الوسط

عثر خفر السواحل اليونانيون على جثث ثلاثة مهاجرين شمال شرق جزيرة ميكونوس بعد غرق قاربهم، صباح اليوم الجمعة.

وحسب المعلومات الأولية، القتلى هم امرأتان ورجل لم تحدد السلطات اليونانية جنسياتهم، فيما تستمر عملية بحث وإنقاذ لمحاولة العثور على الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين قال ناجيان منهما انتشلهما خفر السواحل، إنهما كانا يسافران برفقتهم، حسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ أشهر، يحاول المهاجرون العبور مباشرة من الساحل التركي إلى إيطاليا، وهم يتّخذون طريقا جديدا عبر جزر سيكلادس التي تجذب آلاف السياح كل صيف.

ويهدف هذا المسار الجديد، وفقا للمنظمات غير الحكومية، إلى تجنب جزر شمال بحر إيجة، حيث تتزايد الشهادات والفيديوهات التي تفيد بعمليات إعادة قسرية من قبل اليونان.