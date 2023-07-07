ستولتنبرغ: قمة الناتو ستعيد التأكيد أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن قادة دول الحلف الـ31 «سيعيدون التأكيد» خلال قمتهم الأسبوع المقبل في فيلنيوس، أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه في المستقبل، دون أن يعطي أي معلومات حول جدول زمني لذلك.

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي، «أتوقع أن يؤكد قادتنا مجددا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، وأن يتحدوا حول طريقة تقريب أوكرانيا من هدفها»، من غير أن يوضح الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها، بحسب وكالة «فرانس برس».

- وزير الخارجية الأوكراني: عدم انضمامنا لـ«الناتو» سيكون انتحاراً لأوروبا

والأحد، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن عدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعد انتهاء الغزو الروسي، سيكون بمثابة «انتحار لأوروبا».

وأضاف كوليبا في تصريحات أوردتها صحيفة «بوليتيكو» الأميركية: «عدم قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو، يعني أن خيار الحرب سيظل قائماً».