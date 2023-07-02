  • Alwasat News
Atwasat

وزير الخارجية الأوكراني: عدم انضمامنا لـ«الناتو» سيكون انتحاراً لأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 09:29 صباحا
وزير الخارجية الأوكراني: عدم انضمامنا لـ«الناتو» سيكون انتحاراً لأوروبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، خلال مؤتمر في أديس أبابا، إثيوبيا. 24 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن عدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعد انتهاء الغزو الروسي، سيكون بمثابة «انتحار لأوروبا».

وأضاف كوليبا في تصريحات أوردتها صحيفة «بوليتيكو» الأميركية: «عدم قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو، يعني أن خيار الحرب سيظل قائماً».

وتابع وزير الخارجية الأوكراني تصريحاته التي تأتي قبل قمة مرتقبة لـ«الناتو» في وقت لاحق من يوليو الجاري، «الطريقة الوحيدة لإغلاق الباب أمام العدوان الروسي على أوروبا والفضاء الأوروبي الأطلسي ككل، هو ضم أوكرانيا للحلف، لأن روسيا لن تجرؤ على تكرار هذه التجربة مرة أخرى».

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قال في 22 يونيو الماضي، إن قمة الناتو المرتقبة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو «يجب أن تركز على تعزيز القوة العسكرية لأوكرانيا، بدلاً من فتح عملية الانضمام إلى الحلف».

- الخارجية الأوكرانية: الضربات على كييف رسالة من روسيا لوفد الوساطة الأفريقي

وفي تعليقه على تصريحات شولتز، قال كوليبا مخاطباً المستشار الألماني: «لا تكرر الخطأ الذي ارتكبته المستشارة أنغيلا ميركل في بوخارست عام 2008، عندما عارضت بشدة أي تقدم نحو عضوية أوكرانيا في الناتو».

وزاد: «فتح هذا القرار الباب أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو جورجيا، ثم مواصلة جهوده المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ثم ضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني»، مشيراً إلى أنه لو جرى قبول كييف في الناتو عام 2014 «لما تجرأ بوتين على ضم شبه جزيرة القرم، ولا على الحرب في إقليم دونباس، ولا على الغزو واسع النطاق حالياً».

وحذّر كوليبا في المقابلة ألمانيا وغيرها ممن يدافعون عن مثل هذا الالتزام، من نتيجة مماثلة لقمة «الناتو» التي عُقدت عام 2008 في بوخارست، عندما رفضت برلين وباريس عضوية أوكرانيا وجورجيا في «الناتو».

«مجرد كلام فارغ»
وعارض كوليبا تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، التي قال فيها إنه «من المستحيل» أن تفوز أوكرانيا على روسيا في الحرب، وقال كوليبا: «أنا متعب من الرد على هذه الحجج التي لا معنى لها»، مضيفاً: «إنه مجرد كلام فارغ».

وتأتي تعليقات كوليبا قبل قمة الحلف المقررة منتصف يوليو، حيث من المقرر أن يكون طلب عضوية كييف هو أكثر النقاط حساسية من الناحية السياسية، إذ تتطلع أوكرانيا للحصول على التزام من الحلف، لكن عدداً من الحلفاء يقولون إن النقاش الجاد حول عملية الانضمام «لا يمكن أن يحدث، إلا بعد خروج القوات الروسية من أراضيها».

يشار إلى أن أوكرانيا حصلت على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام، وتأمل في بدء مفاوضات رسمية هذا العام حول ما تحتاج إلى القيام به لتعزيز مساعيها في هذا الاتجاه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء الصناعي

«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء الصناعي
السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم

السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي ...
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا

بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل

بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل
شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي بنغازي بدوري التتويج

شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي ...
ليبيا تختتم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس بعد الظهور في 5 ألعاب (صور)

ليبيا تختتم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس بعد الظهور في 5 ألعاب (صور)
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار

أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار
ليبيا تتوج بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (صور)

ليبيا تتوج بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (صور)
الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الأوكراني يحذر من تهديد حدوث «انفجار» بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية
الرئيس الأوكراني يحذر من تهديد حدوث «انفجار» بمحطة زابوريجيا ...
ميلوني تدعو إلى معالجة «الحركات الأولية» لتدفقات المهاجرين
ميلوني تدعو إلى معالجة «الحركات الأولية» لتدفقات المهاجرين
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة ...
فرنسا: توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب
فرنسا: توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب
الداخلية الفرنسية: إصابة 45 عنصر شرطة وتوقيف 719 شخصا في خامس ليلة من أعمال الشغب
الداخلية الفرنسية: إصابة 45 عنصر شرطة وتوقيف 719 شخصا في خامس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
المزيد
إيران تدعو فرنسا إلى وقف «التعامل العنيف» مع المحتجين
إيران تدعو فرنسا إلى وقف «التعامل العنيف» مع المحتجين...
رئيس كوريا الجنوبية يدعو وزارة التوحيد لاتخاذ «موقف صارم» مع كوريا الشمالية
رئيس كوريا الجنوبية يدعو وزارة التوحيد لاتخاذ «موقف صارم» مع......
وزير الخارجية الأوكراني: عدم انضمامنا لـ«الناتو» سيكون انتحاراً لأوروبا
وزير الخارجية الأوكراني: عدم انضمامنا لـ«الناتو» سيكون ......
الداخلية الفرنسية: إصابة 45 عنصر شرطة وتوقيف 719 شخصا في خامس ليلة من أعمال الشغب
الداخلية الفرنسية: إصابة 45 عنصر شرطة وتوقيف 719 شخصا في ......
فرنسا: توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب
فرنسا: توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب...
المزيد