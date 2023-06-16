  • Alwasat News
Atwasat

الخارجية الأوكرانية: الضربات على كييف رسالة من روسيا لوفد الوساطة الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 11:57 صباحا
الخارجية الأوكرانية: الضربات على كييف رسالة من روسيا لوفد الوساطة الأفريقي
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يغادر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. (أ ف ب)
alwasat radio

اعتبر وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، أن الضربات الروسية على كييف الجمعة، تعني أن روسيا تريد لوفد الوساطة الأفريقي، أن يعلم أنها تريد الحرب وليس الوساطة.

وقال كوليبا، على تويتر «إن الصواريخ الروسية رسالة إلى أفريقيا: روسيا تريد مزيدًا من الحرب وليس السلام»، واصفًا هجوم الجمعة «بأكبر هجوم بالصواريخ على كييف منذ أسابيع»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يلتقي وفد الوساطة الأفريقي الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثمّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت.

انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في كييف
أُطلقت صواريخ روسية على كييف الجمعة، وسُمع دوي انفجار واحد على الأقلّ، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، تزامنًا مع زيارة وفد أفريقي لأوكرانيا للتوسط في النزاع.

- انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في كييف خلال زيارة وفد أفريقي لأوكرانيا

وقال كليتشكو على تلغرام «انفجار في العاصمة في حيّ بوديل. الصواريخ لا تزال تطير باتجاه كييف»، وانطلقت صفارات الإنذار، فيما سمع مراسلو وكالة «فرانس برس» دوي انفجارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا

مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان

بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا

ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج
#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين

#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين
كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!

كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!
دولة الصديق الكبير

دولة الصديق الكبير
عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»

عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»
المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية
حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»

حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»
فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة

فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة
دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية

دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية
طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي

طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي
الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
حبس 22 متهما من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية

حبس 22 متهما من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كندا تتولى قيادة تنسيق المساعدة الدولية في هايتي
كندا تتولى قيادة تنسيق المساعدة الدولية في هايتي
الحكومة السنغالية تبرر امتناعها عن توقيف المعارض سونكو بعد الحكم عليه بالسجن
الحكومة السنغالية تبرر امتناعها عن توقيف المعارض سونكو بعد الحكم ...
وفد القادة الأفارقة يزور بوتشا ضمن وساطته في النزاع بين روسيا وأوكرانيا
وفد القادة الأفارقة يزور بوتشا ضمن وساطته في النزاع بين روسيا ...
انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في كييف خلال زيارة وفد أفريقي لأوكرانيا
انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في كييف خلال زيارة وفد أفريقي ...
الخارجية الأوكرانية: الضربات على كييف رسالة من روسيا لوفد الوساطة الأفريقي
الخارجية الأوكرانية: الضربات على كييف رسالة من روسيا لوفد الوساطة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
المزيد
المعارضة الفنزويلية تتهم السلطة بمحاولة «تفجير» انتخاباتها التمهيدية «من الداخل»
المعارضة الفنزويلية تتهم السلطة بمحاولة «تفجير» انتخاباتها ......
أوكرانيا تعلن إسقاط 12 صاروخًا روسيًا منها 6 «كينجال» فرط صوتية
أوكرانيا تعلن إسقاط 12 صاروخًا روسيًا منها 6 «كينجال» فرط ......
عمليات عبور حدود أوروبا عبر وسط البحر المتوسط زادت «أكثر من الضعف» في 2023
عمليات عبور حدود أوروبا عبر وسط البحر المتوسط زادت «أكثر من ......
الخارجية الأوكرانية: الضربات على كييف رسالة من روسيا لوفد الوساطة الأفريقي
الخارجية الأوكرانية: الضربات على كييف رسالة من روسيا لوفد ......
انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في كييف خلال زيارة وفد أفريقي لأوكرانيا
انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في كييف خلال زيارة وفد ......
المزيد