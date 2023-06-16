الخارجية الأوكرانية: الضربات على كييف رسالة من روسيا لوفد الوساطة الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، أن الضربات الروسية على كييف الجمعة، تعني أن روسيا تريد لوفد الوساطة الأفريقي، أن يعلم أنها تريد الحرب وليس الوساطة.

وقال كوليبا، على تويتر «إن الصواريخ الروسية رسالة إلى أفريقيا: روسيا تريد مزيدًا من الحرب وليس السلام»، واصفًا هجوم الجمعة «بأكبر هجوم بالصواريخ على كييف منذ أسابيع»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يلتقي وفد الوساطة الأفريقي الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثمّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت.

انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في كييف

أُطلقت صواريخ روسية على كييف الجمعة، وسُمع دوي انفجار واحد على الأقلّ، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، تزامنًا مع زيارة وفد أفريقي لأوكرانيا للتوسط في النزاع.

- انفجارات وانطلاق صفارات الإنذار في كييف خلال زيارة وفد أفريقي لأوكرانيا

وقال كليتشكو على تلغرام «انفجار في العاصمة في حيّ بوديل. الصواريخ لا تزال تطير باتجاه كييف»، وانطلقت صفارات الإنذار، فيما سمع مراسلو وكالة «فرانس برس» دوي انفجارات.