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الكرملين يحذر من «عمل تخريبي» أوكراني بمحطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 01:27 مساء
الكرملين يحذر من «عمل تخريبي» أوكراني بمحطة زابوريجيا
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية، الإنترنت)
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حذر الكرملين، الأربعاء، من «عمل تخريبي» أوكراني محتمل تكون تداعياته «كارثية» في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا حيث يتبادل الطرفان الاتهامات باستفزاز وشيك.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «الوضع متوتر جدا لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي مرتفع جدا. عمل تخريبي يمكن أن تكون تداعياته كارثية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

زيلينسكي: روسيا تخطط لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا
وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن روسيا تخطط لـ«استفزازات خطيرة» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو.

زيلينسكي لماكرون: روسيا تخطط لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا النووية
روسيا ترد على اتهامها بالتحضير لـ«هجوم إرهابي» على محطة زابوريجيا

وجاء في بيان لزيلينسكي: «نبهت إيمانويل ماكرون إلى أن قوات الاحتلال تعد لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا». وأضاف: «اتفقنا على إبقاء الوضع تحت السيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، حسب «فرانس برس».

وخلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، حذر زيلينسكي من استمرار وجود «تهديد خطير» في محطة زابوريجيا، وقال إن موسكو «مستعدة من الناحية التقنية» لإحداث انفجار في المنشأة، مشيرا إلى أن «الاستخبارات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة».

ودعا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وسأل في إشارة إلى الدول الغربية «هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) إف-16؟»، وأضاف «ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم»، وفقا لوكالة «رويترز».

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