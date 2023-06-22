روسيا ترد على اتهامها بالتحضير لـ«هجوم إرهابي» على محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط

رفض الكرملين، الخميس، تأكيدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية تستعد لهجوم على محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو يتضمن التسبب بتسرب إشعاعي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: «هذه كذبة أخرى. أجرينا لقاءات للتو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع. رأوا كل شيء، كل ما أرادوا رؤيته»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالتخطيط «لهجوم إرهابي» يتضمن تسربا إشعاعيا في محطة زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر «تلغرام»: «حصلت استخباراتنا على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات. لقد حضروا كل شيء لذلك» الهجوم، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.