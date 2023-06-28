قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس الشيشان رمضان قديروف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية عيد الأضحى، وتحدث الجانبان عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

ونشر قديروف على قناته في منصة «تلغرام» صورة «سيلفي» مع بوتين بمناسبة عيد الأضحى. وقال قديروف: «في اجتماعنا، تحدثت عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الشيشان. كما ناقشنا الخطط طويلة المدى والإنجازات في المنطقة»، وفق «سكاي نيوز».

تهنئه إلى جميع المسلمين

وأضاف رئيس الشيشان: «في نهاية الاجتماع، طلب مني فلاديمير بوتين أن أنقل خالص تهانيه إلى جميع المسلمين لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونقل تمنياته بالسعادة والخير والسلام والازدهار».

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ووفقا له، طلب بوتين أيضا تهنئة المقاتلين ضمن مجموعة قوات «أحمد» الشيشانية الموجودين في منطقة نوفوروسيا بشكل منفصل. وقال بوتين لقديروف: «أتمنى النجاح للشباب الشجعان، ونتمنى لكم التوفيق والسرعة في إنجاز مهامهم».

مساندة روسيا خلال تمرد فاغنر

وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف خلال تمرد فاغنر، إرسال وحدات من بلاده إلى «مناطق التوتر» في روسيا بعد التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.

وقال قديروف عبر تطبيق تلغرام، إن «مقاتلين من وزارة الدفاع والحرس الوطني لجمهورية الشيشان غادروا إلى مناطق التوتر... يجب إنهاء التمرد، وفي حال كانت إجراءات قاسية مطلوبة، فنحن مستعدون لذلك»، بحسب «فرانس برس».