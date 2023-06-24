الرئيس الشيشاني يعلن إرسال وحدات إلى «مناطق التوتر» في إطار تمرد «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف حليف الرئيس فلاديمير بوتين، إرسال وحدات من بلاده إلى «مناطق التوتر» في روسيا بعد التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.

وقال قديروف عبر تطبيق تلغرام، إن «مقاتلين من وزارة الدفاع والحرس الوطني لجمهورية الشيشان غادروا إلى مناطق التوتر... يجب إنهاء التمرد، وفي حال كانت إجراءات قاسية مطلوبة، فنحن مستعدون لذلك»، بحسب «فرانس برس».

وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بخطاب إلى الأمة محذرا من «التهديد القاتل» وخطر «حرب أهلية» اللذين يمثلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تمرده على القيادة الروسية.

الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة

من جهته، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا، اليوم السبت، إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية.

وأوضح الحاكم ألكسندر غوسيف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية». ولاحقا، أعلنت السلطات الروسية، السبت، أنها تحاول إخماد حريق كبير اندلع في مستودع للوقود في فورونيج.

- الجيش الروسي ينفّذ «عمليات قتالية» في منطقة فورونيج للتصدي لتمرد مجموعة فاغنر

- الجيش الروسي ينفّذ «عمليات قتالية» في منطقة فورونيج للتصدي لتمرد مجموعة فاغنر

وفي أول تعليق له على الأحداث، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها. وصرح في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا»، مؤكدا أن «أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين».

فاغنر.. «طعنة في الظهر»

ووصف بوتين، الذي تحدث عند السابعة بتوقيت غرينتش، تمرد مجموعة فاغنر بأنه «طعنة في الظهر»، متهما بريغوجين بـ«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية». وقال الرئيس الروسي «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا». وأضاف «ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريغوجين مؤكدا أن المتمردين «سيعاقبون حتما».

وصرح بريغوجين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أخطأ بشدة» باتهام مقاتليه «بالخيانة» مؤكدا أن قواته «لن تستسلم».

وأكد في تسجيل صوتي أنه «في ما يتعلق بخيانة الوطن أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون». وأضاف «لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان». وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصيا.

وفي وقت لاحق، تحدث بوتين إلى حليفيه، البيلاروسي الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، والكازاخستاني قاسم-جومارت توكاييف. وفي السياق، دعا زعيما مجلسي البرلمان الروسي، السبت، إلى دعم الرئيس فلاديمير بوتين.

الدوما يعلن دعمه للرئيس فلاديمير بوتين

وكتب رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين على تلغرام «نواب مجلس الدوما.. يدعمون توحيد القوات ويؤكدون دعم القائد العام الرئيس فلاديمير بوتين». وبدورها، قالت رئيسة مجلس الشيوخ فالنتينا ماتفيينكو إن روسيا «قوتها في الوحدة.. وعدم تسامحنا التاريخي مع الخيانة والاستفزازات».

بدورهم، أعرب المسؤولون المعينون في المناطق الأوكرانية المحتلة عن دعمهم لبوتين. وقال قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في بيانات منفصلة نُشرت على تلغرام، إن مناطقهم «مع الرئيس!». كذلك، دعا البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وحليف الرئيس فلاديمير بوتين، إلى «الوحدة» في مواجهة «محاولات زرع الفتنة».

وفي وقت سابق السبت، أكد بريغوجين أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية، الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام «إننا في المقر العام، إنها الساعة 7,30 صباحا» (4,30 ت غ)، مضيفا أن «المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار» فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه. وعقب تصريحاته، أقر فلاديمير بوتين بأن الوضع في روستوف «صعب».

فتح تحقيق في «تمرد مسلح» ضد المجموعة

وردا على هذا التمرد، أعلنت النيابة العامة الروسية فتح تحقيق في «تمرد مسلح» ضد المجموعة التي تضم 25 ألف رجل بحسب قائدها، بعد اتهام الجيش الروسي بقصف قواتها.

وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في موسكو حيث فرض «نظام عملية لمكافحة الإرهاب» كنتيجة مباشرة لتهديدات بريغوجين الذي قال في رسالة صوتية على تلغرام «سنذهب حتى النهاية وسندمر كل ما يعترض طريقنا».

ومن الجانب الأوكراني، رأت كييف أن ما يحدث في روسيا هو «مجرد البداية». وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على تويتر «إنها مجرد البداية في روسيا. الانقسام بين النخب واضح جدا. الادعاء بأنه جرت تسوية كل شيء لن ينجح».