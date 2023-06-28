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ستولتنبرغ: الـ«ناتو» جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة موسكو أو مينسك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 12:28 صباحا
ستولتنبرغ: الـ«ناتو» جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة موسكو أو مينسك
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن التكتل جاهز للدفاع عن نفسه بوجه أي تهديد من موسكو أو مينسك، وذلك بعد استقبال بيلاروس قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.

وقال ستولتنبرغ إثر مأدبة مع قادة سبع دول في لاهاي: «ما هو واضح تمامًا هو أننا وجّهنا رسالة واضحة إلى موسكو ومينسك مفادها أن حلف شمال الأطلسي موجود لحماية كل حليف وكل شبر من أراضيه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الإثنين، قال ستولتنبرغ إن تمرد مجموعة فاغنر المسلحة في روسيا يثبت أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا كان «خطأ استراتيجيا».

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