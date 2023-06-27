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السجن مدى الحياة لمنفذ عملية إطلاق نار في مرقص للمثليين بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 08:18 صباحا
السجن مدى الحياة لمنفذ عملية إطلاق نار في مرقص للمثليين بالولايات المتحدة
ملابس ملطخة بالدماء قرب مرقص كلوب كيو في كولورادو سبرينغز في ولاية كولورادو الأميركية، 20 نوفمبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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حكم على مرتكب جريمة في مرقص لمجتمع الميم في غرب الولايات المتحدة بالسجن مدى الحياة أمس الإثنين بعدما أقر بالذنب. 

وكان أندرسون لي ألدريش فتح النار من مسدس ورشاش في 19 نوفمبر 2022 في «كلوب كيو» في كولورادو سبرينغز ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى و18 جريحًا، وفق وكالة فرانس برس. وقد سيطر شخصان كانا في المكان على الشاب (23 عاما) الذي قال محاموه إنه لا ثنائي، وجرداه من الأسلحة. وقد وجه إليه القضاء 305 اتهامات من بينها القتل والشروع بالقتل.

ومثل ألدريش أمس الإثنين أمام أحد قضاة كولورادو سبرينغز مقرًا بالذنب ما جنبه محاكمة. وأدلى بعد ذلك أقارب ضحاياه بشهادات تعكس ألمهم ومعاناتهم. وقالت سابرينا أستون التي فقدت ابنها دانييل في مرقص «لن أسامحكم أبدا على جريمتكم الفظيعة». في ختام الجلسة، أعلن القاضي مايكل ماكهنري الحكم بالسجن مدى الحياة على المتهم من دون إمكان الإفراج عنه بشروط.

مخاوف أوساط المثليين في الولايات المتحدة
وقال القاضي متوجهًا إلى ألدريش على ما أوردت محطة «إيه بي سي» التليفزيونية: «على غرار كثيرين في مجتمعنا سعيت إلى القوة التي يوفرها زناد سلاح ناري». وأضاف أن العقوبة تظهر أن «عملًا كهذا غير مسموح وأن مجتمع الميم جزء من الأسرة البشرية تماما مثلك».

ومنذ وقوع المأساة، ظهرت تفاصيل حول حياة القاتل الفوضوية. فوالداه كانا مدمني مخدرات وعاش طفولة طغى عليها انعدام الاستقرار. إلا أن دافعه موضع جدل ففيما تحدث الادعاء عن رهاب المثلية الجنسية نفى الدفاع ذلك. وجددت الحادثة مخاوف أوساط المثليين في الولايات المتحدة بعد أسوأ عملية قتل في تاريخها عندما أقدم أميركي من أصل أفغاني في 12 يونيو 2016 على قتل 49 شخصًا في مرقص للمثليين في أورلاندو في ولاية فلوريدا. وأعادت مجددا إلى الواجهة خطر الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وقد قضى أكثر من 20 ألف شخص بأسلحة نارية من بينهم من أقدم على الانتحار، منذ مطلع العام 2023 بحسب أرقام موقع «غان فايولنس آركايف» المتخصص.

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