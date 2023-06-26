البيت الأبيض: السفيرة الأميركية أكدت لموسكو أن واشنطن «غير ضالعة» في تمرد فاغنر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، أن السفيرة الأميركية اتصلت مباشرة بروسيا خلال اضطرابات نهاية الأسبوع وأوضحت أن الولايات المتحدة غير ضالعة في ذلك.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين، إن السفيرة لين تريسي في موسكو ومسؤولين أميركيين اتصلوا بالسفارة الروسية في واشنطن، ونقلوا الرسالة السبت بأن «الولايات المتحدة غير ضالعة ولن تكون ضالعة» في هذا الأمر، بحسب «فرانس برس».

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، أنه ما زال «من المبكر جدًا» التوصل إلى استنتاجات حاسمة بعد تمرد مجموعة فاغنر المسلحة في روسيا، مؤكدًا أن «لا علاقة» للغرب بذلك.

وقال بايدن للصحفيين «اجتمعت أيضًا بحلفائنا الرئيسيين في مكالمة فيديو عبر تطبيق زوم»، مضيفًا «اتفقنا على وجوب ألّا نعطي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أي مبرر لإلقاء اللوم على الغرب وحلف شمال الأطلسي في ذلك»، بحسب «فرانس برس».

إنقاذ «فاغنر» وليس الإطاحة بالحكومة الروسية

وخرج رئيس مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، التي قادت تمردًا هدد نظام الرئيس فلاديمير بوتين، قبل انسحاب قواته في نهاية المطاف، عن صمته اليوم وقال إن الهدف من التحرك كان إنقاذ «فاغنر» وليس الإطاحة بالحكومة الروسية، مضيفًا: «بدأنا الزحف إلى موسكو بسبب الظلم الذي تعرضنا له».

خروج عن الصمت

وأضاف بريغوجين، بعد أحداث التمرد التي أثارت انتباه العالم، أنه كان يهدف إلى الاحتجاج على طريقة إدارة الحرب في أوكرانيا، موضحًا: «أردنا محاسبة هؤلاء الذين ارتكبوا أخطاء خلال الحملة العسكرية».

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وقال في رسالة صوتية، مدتها حوالي 11 دقيقة، إن المجموعة حظيت بالدعم في البلدات التي دخلتها أثناء التمرد، مضيفًا: «المدن الروسية استقبلتنا بالأعلام وكان السكان سعداء بوجودنا».

وتابع في كلمته أن تقدم قواته كشف مشكلات «خطيرة» في الأمن في روسيا، مؤكدًا «السيطرة على مدينة روستوف بالكامل» مع عدم قتل أي جندي روسي خلال الأحداث. وقال: «كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو». وأكد أنه لم يوافق أحد من المجموعة على توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية.