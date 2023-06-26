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فرنسا تدين أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 05:09 مساء
فرنسا تدين أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين
فلسطيني يحمل لافتة رافضة للاستيطان الإسرائيلي. (أرشيفية: الإنترنت).
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دانت فرنسا، اليوم الإثنين، «أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون (الإسرائيليون) وتستهدف المدنيين وممتلكاتهم». 

وقالت آن كلير لوجندر الناطقة باسم وزارة الخارجية في بيان «هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف»، وأضافت أن «الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي» وأنه يغذي «التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام»، بحسب «فرانس برس».

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، السبت الماضي، قرية «عوريف»، جنوب محافظة «نابلس»، الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس مجلس القرية عبدالحكيم شحادة، في تصريح صحفي، إن عشرات المستوطنين هاجموا القرية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، واندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية من القرية، عقب تدخل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين. 

 تكرار لهجوم «ترمسعيا»
وفي وقت سابق اليوم، هاجم عشرات المستوطنين، قرية «أم صفا»، شمال رام الله، وسط الضفة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأحرقوا عدة منازل وسيارات، في تكرار لهجوم «ترمسعيا» الأسبوع الماضي. 

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وفي محافظة جنين، إلى الشمال من «نابلس»، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلا وصبيين من بلدتي يعبد وعرابة. وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتدت على أحد الصبيين المعتقلين بالضرب، مشيرة إلى أن عمر الطفل المعتقل (12 عامًا). 

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