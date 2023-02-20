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«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 06:04 مساء
«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
لقطة لمستوطنة ارئيل في الصفة الغربية. (أ ف ب)
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ندد مجلس الأمن الدولي الإثنين في بيان بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إن المستوطنات «عقبة» أمام السلام.

واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر والذي لا يعتبر ملزما، أن «استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر»، وفق «فرانس برس».

وقف التراخيص لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية
وفي وقت سابق ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر ترخيصا لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر المقبلة.

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ومنحت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها نتنياهو وتغلب عليها الأحزاب الدينية القومية واليمينية المتطرفة ترخيصا بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في 12 فبراير مما أثار غضب الفلسطينيين وقوى غربية، وفق وكالة رويترز.

9 مواقع استيطانية جديدة بالضفة الغربية 
ومنحت حكومة نتنياهو الأسبوع الماضي تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية وأعلنت عن بناء عدد كبير من المنازل الجديدة في مستوطنات قائمة. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مشيرة إلى روابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية.

ويبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار اطلعت عليه «رويترز» الأربعاء يطالب إسرائيل «بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وذكر دبلوماسيون أن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 بلدا عضوا يوم الاثنين على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وفي ديسمبر 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة شكلت تراجعا عن عادتها في حماية إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.

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