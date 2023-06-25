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زيلينسكي: ناقشت مع بايدن الأحداث في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 10:05 مساء
زيلينسكي: ناقشت مع بايدن الأحداث في روسيا
صورة مؤرخة في 21 مايو 2023 للرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يسار) والأميركي جو بايدن في هيروشيما (أ ف ب)
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ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، مع نظيره الأميركي جو بايدن الأحداث في روسيا، حيث نفّذت مجموعة «فاغنر» تمردًا مسلحًا استمر 24 ساعة، وانتهى باتفاق توسطت فيه مينسك.

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر «تحدثت مع الرئيس الأميركي جو بايدن. لقد أجرينا محادثة إيجابية وملهمة، وناقشنا مسار العمليات العدائية والأحداث الجارية في روسيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف «يجب على العالم أن يضغط على روسيا لحين إعادة إرساء النظام الدولي».

كما قال زيلينسكي إنّه بحث مع بايدن في ملف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا «وتعمق التعاون الدفاعي، مع التركيز على الأسلحة البعيدة المدى».

قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس
ووفقًا للتغريدة نفسها فقد تطرّق زيلينسكي وبايدن في محادثتهما إلى قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في فيلنيوس في منتصف يوليو المقبل.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وزيلينسكي ناقشا الأحداث الأخيرة في روسيا.

من جهة ثانية، أعلن زيلينسكي أنّه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأطلعه على «تقييمات أوكرانيا لمحاولة الانقلاب في روسيا وتأثير هذا الوضع على مجرى العمليات العدائية».

وأمس السبت، اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين أذل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«تمرده المجهض». وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر «تويتر»: «بريغوجين أذل بوتين/الدولة، وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف».

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