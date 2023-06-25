معلومات جديدة بشأن تمرد «فاغنر» في روسيا.. تحضيرات للعملية قبل 8 أشهر وعسكريون دعموا بريغوزين

القاهرة - بوابة الوسط

كشف موقع «أوبزرفاتل» الأوكراني، اليوم الأحد، عن معلومات جديدة بشأن تمرد مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية في روسيا، مؤكدًا أن هذه العملية جرى التحضير لها لمدة 8 أشهر، من قبل قائد المجموعة يوفغيني بريغوزين المعروف بـ«طباخ بوتين».

كيف تمكن «الفاغنريون» من دخول روسيا؟

ويضيف الموقع الأوكراني أن تمرد «فاغنر» (PMC) لم يكن مقتصرًا فقط على ممثلي الدائرة المقربة لبريغوزين، ولكن أيضًا ضم عسكريين من الرتب العالية في الجيش الروسي، لا سيما الرئيس السابق لـ«العملية العسكرية الخاصة» لبوتين، الجنرال سيرغي سوروفكين، الذي قال الموقع الوكراني إنه «كان على دراية بخطط طباخ بوتين».

تمكن «الفاغنريون» من دخول أراضي الاتحاد الروسي دون عوائق والوصول إلى مسافة 200 كيلومتر من موسكو بفضل حقيقة أن عددًا من وحدات الحرس الوطني الروسي وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع في الاتحاد الروسي انحازت إلى جانبهم جزئيًا أو كليًا.

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من هم العسكريون المنشقون عن الجيش الروسي؟

ويدلل موقع «أوبزرفاتل» على هذا الطرح بـ«قوائم المنشقين» التي نشرها مؤسس موقع مشروع حقوق الإنسان «جولاكو نت»، فولوديمير أوسيشكين، مشيرًا إلى أن السلطات الروسية في موسكو بدأت بالفعل في رفع عدد من القضايا الجنائية ضد هؤلاء المنشقين.

وأشار أوسيشكين إلى أن قائمة وحدات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية ووجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، والتي تحولت جزئيًا أو كليًا إلى جانب بريغوزين، جمعها على أساس بيانات من مصدر في خدمة الأمن التابعة لـ«فاغنر»، واعتراض أحاديث قادة مجموعات الاستطلاع والوحدات الهجومية لـ«فاغنر» مع تقرير عن المنشآت العسكرية التي جرى الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار معلومات قدمها مصدر من مجموعة العمل الخاصة «من أعماق الخدمات الخاصة الروسية».

وفقًا للقائمة التي نشرها أوسيشكين، فقد انحاز إلى جانب بريغوزين كل من:

- مكتب أمن الدولة الثاني والعشرون في وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

- الوحدة العسكرية 11659: سرية قيادية، وحدة اتصالات خاصة.

- الكتيبة 108 بأكملها تقريبًا لقوات باتيسك الخاصة.

وأوضح أوسيتشكين أنه «جرى تسليم جميع مركبات تايفون (مركبات قتال مدرعة محمية من الكمائن) لإغلاق الجسور. وكانت هناك نقطة جمركية ومعبر حدودي (RO) في تشورتكوفو».

وفي منطقة فورونيج، انحاز إلى جانب بريغوزين أو جرى القبض عليهم دون مقاومة مسلحة ما يلي:

- الوحدة العسكرية 14254.

- المستودع 387 "C 12 GU MO" للأسلحة النووية في بلدة فورونيج 45 العسكرية.

- الوحدة العسكرية 7437 فوج المحركات الخاص بالحرس الروسي.

- الوحدة العسكرية 3677 كتيبة منفصلة.

- الوحدة العسكرية 63453 وهي قاعدة منفصلة لواء الدبابات في مدينة بوغوشار.

- الفرقة 22 للحرس ذوي المهام الخاصة من اللواء 411 ووحدة القوات الخاصة، قرية ستيبوفي، بمنطقة روستوف.

وأوضح أوسيتشكين أنه «وفقًا للمعلومات الواردة من أحد الخبراء العسكريين البارزين في موقع (جولاكو نت)، وبحسب المعايير العسكرية، فإن الأشخاص الذين لم يقوموا بأي مقاومة مسلحة يعتبرون بالفعل قد انحازوا إلى جانب العدو». وذكر أيضًا أنه وفقًا للبيانات المتاحة، بدأت بالفعل «مطاردة هؤلاء» في الاتحاد الروسي.

وبالنسبة لـ«مركز عمليات الجناح 7»، يضيف أنه جرى بالفعل رفع أكثر من 15 قضية جنائية ضد «الخونة»، والتحقق من الاستيلاء على الاتصالات والرموز/ والشفرات الخاصة للمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي من قبل «فاغنر». وكتب الناشط في مجال حقوق الإنسان: «جرى الاستيلاء على مراكز الجمارك التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي»، وفق ما نقله الموقع الأوكراني.

كيف خططت «فاغنر» لعمليتها؟

علاوة على ذلك، يؤكد أوسيشكين أن عملية مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة على أراضي الاتحاد الروسي كانت مُعدة لأكثر من ثمانية أشهر - وكانت الرتب العسكرية العليا في الاتحاد الروسي على علم بخطط بريغوزين، الأمر الذي «ساهم» في حقيقة أن «فاغنر» لم يلق مقاومة كبيرة، متحدثا على وجه الخصوص، عن النائب الأول لرئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، فولوديمير ألكسيف، وكذلك القائد السابق لـ«العملية العسكرية الخاصة» (في أوكرانيا)، وقائد القوات الجوية والفضائية للقوات المسلحة الروسية، سيرغي سوروفكين.

«هذه العملية الخاصة جرى إعدادها وتطويرها لأكثر من 8 أشهر. ولم يكتفِ سوروفكين وأليكسييف بمعرفة ذلك فحسب، بل كانا على دراية وتعليمات شفهية لبعض القادة بعدم القيام بمقاومة مسلحة. ولهذا السبب جرت السيطرة عليهم بشكل عاجل وإجبارهم على تقديم مناشدات عبر الفيديو. في وقت لاحق، أثناء الاستيلاء على مقر الدفاع الجوي لوزارة الدفاع، ألقى أليكسييف جملة مهمة بناء على أمر بريغوزين لمنحهم رئيس هيئة الأركان العامة، غيراسيموف: (خذهم بعيدا!) كانوا على استعداد لتسليم قائدهم (قيادة عليا) إلى المتمردين. هذه حقيقة خيانة وسيتخذ القرار بشأنها قريبا»، يقول أوسيتشكين.

وينقل الموقع الأوكراني، أنه وفقًا للمعلومات التي أعلن عنها، فإن «محاولة الانقلاب» شملت أيضًا قادة ومقاتلين سابقين من «سينيغ»، اللواءين الثاني والخامس عشر من الاستخبارات العسكرية كجزء من مجموعة «فاغنر» تحت قيادة أوتكين، الذين كانوا قد كلفوا سابقا بعمليات خاصة مماثلة على أراضي دول أجنبية.

ويضيف أوسيشكين، نقلا عن مصادر في الاستخبارات الخاصة الروسية «رسميًا، كان يوفغيني بريغوجين في موقع مقر الدفاع الجوي التابع لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، وأجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي، ولم يعط أوامر باحتجاز أو القبض على أي شيء، على عكس أوتكين وكوزنتسوف وغيرهما من قادة مجموعة فاغنر، ولم يعدهم بوتين ولا بيسكوف بالحصانة والتنازل عن الملاحقة الجنائية. وبحلول نهاية العام، سيجري احتجازهم أو تصفيتهم».

قائد «فاغنر» يعلن الحرب على وزير الدفاع الروسي ورئيس الركان

وأعلن بريغوجين صباح أمس السبت «الحرب» ضد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وبدأ عمليته بالاستيلاء على المنشآت العسكرية في روستوف أون دون، وجرى الإبلاغ عن مناوشات في منطقة فورونيج، وظهور الكثير من المعدات العسكرية ورجال مسلحون في عدة مناطق. بالتزامن مع الإعلان عن عملية لمكافحة الإرهاب في موسكو وضواحيها، وحث الناس في عدة مناطق على عدم مغادرة منازلهم.

وأعلن بريغوجين «حملة على موسكو»، وقام مرتزقة «فاغنر» بإسقاط عدة مروحيات وطائرة روسية، وبحلول المساء مروا عبر مناطق روستوف وفورونيج وليبيتسك، ثم توقفوا، ولم يصلوا إلى موسكو التي كانت عن بعد 200 كلم. وكما اتضح لاحقًا، زُعم أن بريغوجين اتخذ قرارًا بنشر الارتال والذهاب في الاتجاه المعاكس بعد محادثة مع رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو.

وقال الكرملين إنه نتيجة «للاتفاقات» التي جرى التوصل إليها، سيجري إغلاق القضية الجنائية المرفوعة ضد بريغوجين وسيغادر إلى بيلاروسيا. مع منح «حصانة» للمرتزقة الذين شاركوا في التمرد، نافيا مناقشة مطالب بريغوجين بشأن إقالة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف، وأكد كذلك أنه تجري مناقشة مستقبل قائد «فاغنر» بشكل قوي في الشبكة الروسية، وأن بوتين لن يغفر «الخيانة».

في غضون ذلك، قال سجناء مرتزقة من «العاصفة زد»، الذين أعلنوا علنًا عن دعمهم لـ«التمرد»، إن بريغوزين لن يفلت من العقاب بالخيانة. وأطلقوا على زعيم مجموعة «فاغنر» لقب «مخادع» و«غامض» وقالوا إنه خان أولئك الذين آمنوا به. وهذا، كما يقولون، «الناس الطيبون» لن يغفروا له.