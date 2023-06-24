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إستونيا تعزز الوجود الأمني على الحدود مع روسيا عقب تمرد «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 12:11 مساء
إستونيا تعزز الوجود الأمني على الحدود مع روسيا عقب تمرد «فاغنر»
مارة في أحد شوارع إستونيا. (الإنترنت)
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أعلنت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، اليوم السبت، تعزيز الأمن على الحدود مع روسيا. كما حثت مواطنيها على عدم السفر إلى أي منطقة في روسيا على وقع التمرد الذي نفذته مجموعة «فاغنر»، بحسب وكالة «رويترز».

وقد أعلن قائد مجموعة «فاغنر» الروسية، يفغيني بريغوجين، صباح السبت، سيطرته على مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، والذي يشكل مركزاً أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية، من ضمنها المطار.

المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرة فاغنر
قال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام: «إننا في المقر العام. إنها 7.30 صباحاً (4.30 بتوقيت غرينتش)»، مضيفاً: «المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة، بما فيها المطار»، بينما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

- قائد «فاغنر» يؤكد أنه داخل مقر قيادة الجيش في روستوف الروسية ويسيطر على مواقع عسكرية

وتوعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المجموعة العسكرية بإجراءات صارمة، رداً على التمرد الذي بدأته قبل ساعات.

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