قتيلان وجريح جراء إطلاق نار في ميدان رماية للجيش الياباني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الياباني مقتل عسكريين اثنين وجرح ثالث، الأربعاء، عندما فتح مجند النار بميدان للرماية في جيفو بوسط البلاد.

وقالت قوة الدفاع الذاتي البرية في بيان: «خلال تدريب بالرصاص الحي في إطار تمرين جزء من الأفراد الجدد، أطلق أحدهم النار على ثلاثة من العاملين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين، ثم أعلنت فى وقت لاحق «التأكد من وفاة شخص آخر من المصابين بالرصاص».

وذكر الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو أن مشتبها فيه اعتقل، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. بينما بيّنت الشرطة المحلية للوكالة الفرنسية أن مطلق النار يبلغ من العمر 18 عاما، ومرشح للانضمام إلى قوات الدفاع الذاتي، مشيرة إلى أن جنودا آخرين قاموا بتوقيفه على الفور.