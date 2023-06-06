الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر نووي آني في محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء أنه ليس هناك «خطر نووي آني» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد التفجير الذي دمر قسما من سد كاخوفكا على نهر دنيبرو في منطقة خيرسون (جنوب) المحتلة جزئيا من روسيا.

وأوضحت المنظمة على تويتر أن «خبراء الوكالة» الموجودين في الموقع «يراقبون الوضع من كثب»، مع استخدام المحطة مياه النهر لتبريد وقود قلب المفاعل، وفق وكالة «فرانس برس».

تحذير أوكراني من وقوع كارثة نووية

وفي وقت سابق، حذّر مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، من أن خطر وقوع «كارثة نووية» في محطة زابوريجيا للطاقة «يتزايد بسرعة» بعد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا الواقع على مسافة 150 كيلومترا منها، في هجوم تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتحمل مسؤوليته.

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وقال ميخايلو بودولياك، في رسالة موجهة إلى الصحفيين، «العالم على وشك أن يشهد مجددا كارثة نووية، لأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية خسرت مصدر تبريدها.. وهذا الخطر يتزايد الآن بسرعة»، وفق وكالة «فرانس برس».