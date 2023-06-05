  • Alwasat News
Atwasat

تركيا.. إردوغان يعيّن إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 09:30 مساء
تركيا.. إردوغان يعيّن إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات
الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان عيّن الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات الوطنية، خلفاً لهاكان فيدان الذي أصبح وزيراً للخارجية في تشكيل الحكومة الجديدة، حسب ما ذكرت وكالة «الأناضول».

أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت الماضي، اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهداً بالعمل بدون تحيز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، تُنظم لأول مرة. وقال إردوغان «بصفتي رئيساً، أقسم بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها .. وللوفاء بواجبي بحيادية»، بحسب «فرانس برس».

وفاز إردوغان بنسبة 52.8% من الأصوات مقابل 47.82% لمنافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو.

تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة
ويواجه الزعيم التركي الموجود في السلطة منذ فترة قياسية في تركيا، تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب.

- إردوغان يواجه انقسامات عميقة في تركيا بعد فوزه بولاية جديدة
- الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار قرب الحدود المصرية

وقال كبير الباحثين الجيوسياسيين الاستراتيجيين لدى مؤسسة بي سي إيه للأبحاث مارت غيرتكن «من وجهة نظر جيوسياسية ستعزز الانتخابات سعي تركيا الأخير نحو سياسة خارجية مستقلة».

أضاف «تهدف هذه السياسة إلى انتزاع أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية من دول شرقية واستبدادية مع استمرار منع حدوث قطيعة دائمة في العلاقات مع الديمقراطيات الغربية». وتابع «من المرجح أن يتفاقم التوتر مع الغرب مجدداً، وضمن هذا الإطار، بعد أن حصل إردوغان على ولاية جديدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي

«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي
كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة

كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي

صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023
الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط
وزارة الشباب تطلق المبادرة الأولى لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

وزارة الشباب تطلق المبادرة الأولى لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية
وزير الدفاع التشادي يتهم المتمردين بتجنيد «القصُّر» لتنفيذ هجمات انطلاقا من ليبيا

وزير الدفاع التشادي يتهم المتمردين بتجنيد «القصُّر» لتنفيذ هجمات انطلاقا من ...
المنقوش تبحث مع الطرابلسي ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب

المنقوش تبحث مع الطرابلسي ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب
تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع العقود مسألة وقت

تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع العقود مسألة وقت
المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا

المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا
الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال

الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يضمن المصالح الأمنية لواشنطن
بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يضمن المصالح الأمنية...
«الطاقة الذرية» تطالب طهران بتسريع وتيرة إعادة تركيب الكاميرات في المواقع النووية
«الطاقة الذرية» تطالب طهران بتسريع وتيرة إعادة تركيب الكاميرات في...
بلينكن يحذر إسرائيل: التوسع في المستوطنات عقبة أمام تحقيق السلام وحل الدولتين
بلينكن يحذر إسرائيل: التوسع في المستوطنات عقبة أمام تحقيق السلام ...
بنس يتحدى ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024
بنس يتحدى ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024
واشنطن تصف المناورات العسكرية الصينية بـ«العدوانية»
واشنطن تصف المناورات العسكرية الصينية بـ«العدوانية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار دولار لارتكاب انتهاكات
خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار ......
المزيد
زيلينسكي يشيد بتحقيق الجيش الأوكراني مكاسب قرب باخموت
زيلينسكي يشيد بتحقيق الجيش الأوكراني مكاسب قرب باخموت...
تركيا.. إردوغان يعيّن إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات
تركيا.. إردوغان يعيّن إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات...
أولى تعزيزات حلف شمال الأطلسي تصل إلى كوسوفو
أولى تعزيزات حلف شمال الأطلسي تصل إلى كوسوفو...
واشنطن تصف المناورات العسكرية الصينية بـ«العدوانية»
واشنطن تصف المناورات العسكرية الصينية بـ«العدوانية»...
بنس يتحدى ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024
بنس يتحدى ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024...
المزيد