تركيا.. إردوغان يعيّن إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس رجب طيب إردوغان عيّن الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات الوطنية، خلفاً لهاكان فيدان الذي أصبح وزيراً للخارجية في تشكيل الحكومة الجديدة، حسب ما ذكرت وكالة «الأناضول».

أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت الماضي، اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهداً بالعمل بدون تحيز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، تُنظم لأول مرة. وقال إردوغان «بصفتي رئيساً، أقسم بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها .. وللوفاء بواجبي بحيادية»، بحسب «فرانس برس».

وفاز إردوغان بنسبة 52.8% من الأصوات مقابل 47.82% لمنافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو.

تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة

ويواجه الزعيم التركي الموجود في السلطة منذ فترة قياسية في تركيا، تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب.

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وقال كبير الباحثين الجيوسياسيين الاستراتيجيين لدى مؤسسة بي سي إيه للأبحاث مارت غيرتكن «من وجهة نظر جيوسياسية ستعزز الانتخابات سعي تركيا الأخير نحو سياسة خارجية مستقلة».

أضاف «تهدف هذه السياسة إلى انتزاع أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية من دول شرقية واستبدادية مع استمرار منع حدوث قطيعة دائمة في العلاقات مع الديمقراطيات الغربية». وتابع «من المرجح أن يتفاقم التوتر مع الغرب مجدداً، وضمن هذا الإطار، بعد أن حصل إردوغان على ولاية جديدة».