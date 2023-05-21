زيلينسكي: القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة ليست محتلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية لا تزال داخل باخموت «لكن المدينة ليست محتلة»، وذلك في اليوم التالي لإعلان موسكو سيطرتها بشكل كامل على هذه المدينة.

وأوضح زيلينسكي في مؤتمر صحفي على هامش قمة «مجموعة السبع» في اليابان، اليوم الأحد: «اليوم هم في باخموت. باخموت ليست محتلة من قبل روسيا ».

قبل ذلك أعلنت مسؤولة بوزارة الدفاع الأوكرانية، إن قوات بلادها طوقت جزئيا باخموت التي أعلنت روسيا أنها استولت عليها، بعد الاختراق الأخير الذي حققته قوات كييف في شمال المدينة وجنوبها.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار، على «تليغرام»: «تقدم قواتنا المستمر في الضواحي يصعّب وجود العدو في باخموت. قواتنا طوقت المدينة جزئيا».

وصباح اليوم، نفى الناطق باسم زيلينسكي سقوط باخموت في أيدي القوات الروسية.