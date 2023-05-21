  • Alwasat News
Atwasat

اليونانيون ينتخبون ورئيس الحكومة المنتهية ولايته الأوفر حظا للفوز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 11:05 صباحا
اليونانيون ينتخبون ورئيس الحكومة المنتهية ولايته الأوفر حظا للفوز
رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته كيرياكيس ميتسوكيس في تجمع انتخابي في تيسالونيكي، 18 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تشهد اليونان الأحد، انتخابات تشريعية يبدو رئيس الوزراء اليميني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأوفر حظًا للفوز فيها، لكنها قد تفضي إلى اقتراع جديد في غياب أغلبية مستقرة.

وفي مواجهته، يريد زعيم «تحالف اليسار الراديكالي-التحالف التقدمي» (سيريزا) أليكسيس تسيبراس، استعادة السلطة في البلاد بعد ولاية أولى من 2015 إلى 2019 اتسمت بمواجهة مع الاتحاد الأوروبي، ثم استسلام خلال مفاوضات عاصفة لإنقاذ اليونان من الركود المالي، وفق وكالة «فرانس برس».

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04,00 ت غ). وستنشر نتائج أولية بناء على استطلاع آراء الناخبين عند إغلاق هذه المراكز في الساعة 19,00 (16,00 ت غ).

مواصلة بناء «يونان جديدة»
وانتهت الحملة الانتخابية التي بدت فاترة، مساء الجمعة بدعوة من كيرياكوس ميتسوتاكيس (55 عامًا) عند سفح تل الأكروبول، الناخبين إلى التصويت له لولاية جديدة مدتها أربع سنوات من أجل مواصلة بناء «يونان جديدة».

أما خصمه أليكسيس تسيبراس، فقد توقع انتهاء «الكابوس»، في انتخابات الأحد، واتهم الحكومة باتباع سياسة اقتصادية أدت إلى «لجوء الطبقة الوسطى إلى قسائم الطعام».

وتشير استطلاعات الرأي منذ أشهر إلى تقدم مريح الزعيم المحافظ لحزب «الديموقراطية الجديدة»، يتمثل بما بين خمس وسبع نقاط.

ويتوقع استطلاع للرأي أجراه معهد «أركو»، ونشرت نتائجه الخميس حصول «الديموقراطية الجديدة» على 32,7% من الأصوات، مقابل 26% لسيريزا، وقد يشغل المركز الثالث الحزب الاشتراكي «الحركة من أجل التغيير» (باسوك-كينال) بحصوله على 8,3% من الأصوات.

وهذه النتائج إذا تحققت، لن تسمح لليمين بالحكم بمفرده بينما استبعد كيرياكوس ميتسوتاكيس تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حل وسط.

وأطلق تسيبراس (48 عامًا) دعوات إلى زعيم «باسوك-كينال»، نيكوس أندرولاكيس، لكن الأخير وضع شروطا.

- اليونان تستعد للانتخابات العامة وسط أجواء هادئة وتشكيك من الناخبين

وفي حال تعذر تشكيل فريق حكومي، كما يتوقع عدد كبير من المحللين، فسيتعين إجراء اقتراع جديد في نهاية يونيو أو بداية يوليو.

ولم يكف ميتسوتاكيس الحاضر بلا توقف على شاشات التلفزيون، خلال جولة انتخابية من جزيرة كريت إلى الحدود التركية عن الإشادة بحصيلة أدائه في مجال الاقتصاد.

وأشار إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته نحو 6% العام الماضي، وعودة الاستثمارات وطفرة في السياحة وانتعاش الاقتصاد مجددا بعد سنوات من الأزمة الحادة وخطط الإنقاذ الأوروبية.

لكن تراجع القوة الشرائية وصعوبة تغطية النفقات الشهرية للعائلات هما أهم ما يشغل السكان الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات العشر الماضية.

ويضطر عدد كبير من اليونانيين للاكتفاء بأجور منخفضة وفقدوا الثقة في الخدمات العامة التي تقلصت إلى حدودها الدنيا بسبب إجراءات لخفض النفقات.

في الوقت نفسه، ما زالت البلاد تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجها الداخلي.

وقالت دورا فاسيلوبولو (41 عاما) التي تقيم في أثينا إن «الحياة صعبة جدا خصوصا للشباب»، معددة «مستوى البطالة المرتفع وغياب الآفاق المهنية والأجور التي تذوب في منتصف الشهر».

«من سيئ إلى أسوأ»
ورأى يورغوس أنتونوبولوس (39 عامًا) الذي يعمل في متجر في سالونيكي ثاني مدينة في البلاد «نسير من سيئ إلى أسوأ ونعمل من أجل البقاء فقط».

وأيقظت كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصًا في نهاية فبراير الغضب المزمن في اليونان منذ الأزمة المالية، وأدت إلى تظاهرات ضد الحكومة المحافظة المتهمة بإهمال سلامة شبكة سكك الحديد.

كما يواجه كيرياكوس ميتسوتاكيس، نجل رئيس وزراء سابق، فضيحة تنصت غير قانوني على مكالمات هاتفية لسياسيين وصحافيين.

ودان البرلمان الأوروبي في مارس «التهديدات الخطيرة لسيادة القانون والحقوق الأساسية» في اليونان، على حد قول النائبة الهولندية صوفي إنت فيلد.

وتتهم اليونان التي تحتل المرتبة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي في حرية الصحافة في التصنيف السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، باستمرار بإعادة المهاجرين إلى تركيا.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الجمعة مقطع فيديو يشهد على ممارسات غير قانونية من هذا النوع تنفيها أثينا بشدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند

الدوري الألماني: لايبزيغ يُسقط بايرن ميونيخ ويسدي خدمة لدورتموند
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
كاريكاتير خيري - القمة العربية!

كاريكاتير خيري - القمة العربية!
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية ...
الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم

الأسبوع السادس من حرب السودان.. استمرار الضربات الجوية على ضواحي الخرطوم
نظام غذائي صحي لمرضى السكري

نظام غذائي صحي لمرضى السكري
صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين

صدمة في أستراليا بعد استخدام الشرطة مسدسا صاعقا ضد تسعينية في دار للمسنين
سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس (صور)

سيطرة ليبية على منصات التتويج في اليوم الأول لبطولة الراشدية لقفز الحواجز بتونس ...
ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء

ديربي السلة بمدينتي طرابلس وبنغازي دون حضور جمهور.. الأربعاء
التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب العربية بالجزائر

التونسي غازي قوبعة مدربا لمنتخب الطائرة الليبي.. وقائمة بـ22 لاعبا استعدادا ...
تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا

تشديد عقوبة السجن بحق والدين مدانين بالتسبب بوفاة ابنتهما البدينة في بريطانيا
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟

«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تحقق في شبهات حول تسمم صحفية وناشطة روسيتين
ألمانيا تحقق في شبهات حول تسمم صحفية وناشطة روسيتين
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان
الناطق باسم زيلينسكي: الرئيس الأوكراني نفى سقوط باخموت
الناطق باسم زيلينسكي: الرئيس الأوكراني نفى سقوط باخموت
اليونانيون ينتخبون ورئيس الحكومة المنتهية ولايته الأوفر حظا للفوز
اليونانيون ينتخبون ورئيس الحكومة المنتهية ولايته الأوفر حظا للفوز
فتح تحقيق في ألمانيا للاشتباه بتسميم صحفية وناشطة روسيتين في المنفى
فتح تحقيق في ألمانيا للاشتباه بتسميم صحفية وناشطة روسيتين في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
المزيد
بايدن: بوتين لن يكسر عزيمتنا بشأن أوكرانيا
بايدن: بوتين لن يكسر عزيمتنا بشأن أوكرانيا...
أوكرانيا تعلن التطويق الجزئي لمدينة باخموت بهدف استعادتها من الروس
أوكرانيا تعلن التطويق الجزئي لمدينة باخموت بهدف استعادتها من......
مقتل ستة من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مسلحة
مقتل ستة من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مسلحة...
فتح تحقيق في ألمانيا للاشتباه بتسميم صحفية وناشطة روسيتين في المنفى
فتح تحقيق في ألمانيا للاشتباه بتسميم صحفية وناشطة روسيتين في......
اليونانيون ينتخبون ورئيس الحكومة المنتهية ولايته الأوفر حظا للفوز
اليونانيون ينتخبون ورئيس الحكومة المنتهية ولايته الأوفر حظا ......
المزيد