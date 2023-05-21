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الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 09:11 صباحا
الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، خلال اقتحامه المسجد الأقصى. (حسابه على تويتر)
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اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، اليوم الأحد، باحة المسجد الأقصى، بحسب ما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في خطوة تعزز التوتر في القدس المحتلة.

وقالت الشرطة في بيان إن بن غفير اقتحم الموقع «هذا الصباح (...) ولم تقع حوادث خلال الزيارة»، وفق وكالة «فرانس برس».

والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

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وكان بن غفير اقتحم الأقصى في يناير الماضي، ما أثار تنديدا عربيا وإسلاميا.

وفي شبابه وُجّه الاّتهام لبن غفير أكثر من خمسين مرّة بالحضّ على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية، وادين عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.

الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم باحة المسجد الأقصى
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