روسيا تحظر دخول أوباما من دخول أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا اليوم الجمعة أنها حظرت دخول 500 أميركي إلى أراضيها بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، ردًا على العقوبات المفروضة من واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية «ردًا على العقوبات ضد روسيا التي تفرضها إدارة (جو بايدن) بشكل دوري.. يُمنع على 500 أميركي دخول روسيا الاتحادية»، مشيرةً إلى أن أوباما ضمن المدرجين على القائمة.

أعضاء كونغرس محظورون من دخول روسيا

وقال البيان «حان الوقت للولايات المتحدة لتعلم أنه لن يتم ترك أي نتيجة عدائية واحدة ضد روسيا الاتحادية دون رد فعل حازم»، وفقما نقلت وكالة «سبتونيك» الروسية. أردف البيان: «من بينهم (المحظورين من الدخول) ليس فقط شخصيات (مهمة)، بما في ذلك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ولكن أيضًا قادة حاليين من مختلف مستويات السلطة التنفيذية، ومسؤولين سابقين مثل أمين البيت الأبيض لمكافحة ما يسمى (بالتضليل الروسي) يانكوفيتش، وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس من الذين انتُخبوا في انتخابات نوفمبر2022 وخبراء وموظفو مراكز تحليلية متورطة في انتشار الدعاية المزيفة ضد روسيا، بالإضافة إلى رؤساء شركات المجمعات الصناعية العسكرية التي تزود النظام في كييف بالأسلحة».

وتابع البيان: «تشمل القائمة أيضًا أولئك الموجودين في الحكومة ووكالات إنفاذ القانون المتورطين بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما يسمى بحادثة اقتحام مبنى الكابيتول». وختم البيان: «نؤكد أن طلب السفارة الأميركية في موسكو القيام بزيارة قنصلية للمراسل إيفان غيرشكوفيتش، الذي تم اعتقاله بتهمة التجسس، مرفوض مرة أخرى ردًا على رفض إصدار تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف».