ضربة «تركية» شمال العراق تودي بثلاثة مقاتلين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، مقتل ثلاثة مقاتلين إيزيديين من تنظيم مرتبط بحزب العمال الكردستاني في ضربة بطائرة مسيّرة في شمال العراق نسبتها إلى الجيش التركي.

وقالت المديرية في بيان إن «طائرة مسيّرة تركية استهدفت، اليوم الثلاثاء، مقرا لوحدات حماية شنكال» في منطقة خانه سور بقضاء سنجار، مضيفة أن «القصف أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتلي تلك الوحدات وإصابة آخر»، بحسب «فرانس برس».

العراق يطالب تركيا بتقديم اعتذار

وفي 4 أبريل الماضي طالب العراق تركيا بتقديم اعتذار عما قال إنه هجوم على مطار السليمانية شمالي العراق، مطالبا الحكومة التركية بـ«وقف الأعمال العدائية على الأراضي العراقية».

وقال الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، في بيان:«إن تركيا ليس لديها المبرر القانوني لمواصلة نهجها في ترويع المدنيين (العراقيين) بحجة أن القوات المناوئة لها موجود على الاراضي العراقية. وندعو الحكومة التركية لتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي».