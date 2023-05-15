إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. وكيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز

القاهرة - بوابة الوسط

ادعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تقدمه «بفارق كبير» على منافسه كمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، بينما كان فرز الأصوات لا يزال مستمرا الإثنين، وأعرب عن جاهزيته لخوض جولة ثانية.

وقال: «لا نعرف حتى الآن إن كانت الانتخابات ستحسم في الجولة الأولى، لكن في حال قرر شعبنا تأجيل حسمها إلى الجولة الثانية سنرحب بذلك»، مضيفا أن تحالف الجمهور المحافظ الحاكم فاز بـ«الغالبية» في البرلمان، حسب وكالة «فرانس برس».

كيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز

وفي حين، تعهد منافس إردوغان، كيليتشدار أوغلو بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

- الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين

- مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين «إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما»، مضيفا أن «إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%».