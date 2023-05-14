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الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 07:53 مساء
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
صورة مركبة للرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه الرئيسي كيليتشدار أوغلو خلال الإدلاء بأصواتهم. (الإنترنت)
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أفاد إعلام تركي بتقدم الرئيس رجب طيب إردوغان على منافسه الرئيسي كيليتشدار أوغلو مع توافد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من جميع أنحاء تركيا.

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية إن الرئيس التركي المنتهية ولايته، يتصدر حاليًا نتائج الانتخابات وحصد ما نسبته 51.95% من الأصوات. وبالنسبة لـ«الأناضول»، حصل مرشح المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو على على 41.7% من الأصوات بعد فرز نحو 50 بالمئة من أصوات المقترعين في تركيا عامة. 

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفًا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد. كما أدلى 3 ملايين و416 ألفًا و98 ناخبًا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة والتي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو الجاري.

-  المعارض التركي كمال كيليتشدار أوغلو يؤكد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية
-  إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

ومع حلول الساعة 17:00 من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية أيضًا والتي بدأت يوم 27 أبريل الماضي.

وبدأ الناخبون في تركيا التوجه إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية محورية يتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وقد تكون أكبر تحد يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال عقدين من حكمه. والمنافس الرئيسي لإردوغان هو كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم تحالف أحزاب معارضة.

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