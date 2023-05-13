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قتيلان وعشرة جرحى بينهم أطفال في قصف روسي قرب باخموت

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي السبت 13 مايو 2023, 05:09 مساء
قتيلان وعشرة جرحى بينهم أطفال في قصف روسي قرب باخموت
قصف روسي في باخموت. (الإنترنت)
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قُتل شخصان على الأقل السبت وأصيب عشرة آخرون، بينهم أطفال، في قصف روسي طاول مدينة كوستيانتينيفكا التي تبعد 25 كلم جنوب غرب باخموت بشرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة.

وقالت النيابة الأوكرانية في بيان على تلغرام «إثر قصف كوستيانتينيفكا، قُتل شخصان وأُصيب عشرة أشخاص» بينهم «فتاتان في الخامسة عشرة والسادسة عشرة»، بحسب «فرانس برس».

أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني السبت، أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد. وقال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الفاتيكان السبت للقاء البابا فرنسيس بعد لقائه مسؤولين إيطاليين في روما، عشية زيارة إلى ألمانيا التي أعلنت تقديم مساعدة عسكرية ضخمة لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو.

الزيارة الأولى لزيلينسكي إلى إيطاليا
وأتت الزيارة الأولى لزيلينسكي إلى إيطاليا منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في فبراير 2022، على وقع استمرار الأخذ والرد ميدانيًا بشأن مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، إذ أكّدت كييف تحقيق تقدم حولها، في حين أعلنت موسكو أنها حصدت مكاسب ميدانية في داخلها.

وفي وقت تطالب أوكرانيا حلفاءها الغربيين بمزيد من الأسلحة خصوصًا البعيدة المدى، اتهمتها روسيا بالشروع في استخدام الصواريخ البريطانية من طراز «ستورم شادو».

ووصل زيلينسكي بعد ظهر السبت إلى الفاتيكان حيث استقبله البابا فرنسيس الذي يرفع لواء الدفاع عن السلام في أوكرانيا، في زيارة هي الثانية له بعد فبراير 2020. وكان الرئيس الأوكراني التقى صباحًا في روما نظيره سيرجيو ماتاريلا، قبل أن يعقد لقاءً لزهاء 70 دقيقة مع رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني.

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