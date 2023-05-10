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1000 معتقل في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 11:14 صباحا
1000 معتقل في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان
انصار حزب «تحريك إنصاف» بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان يقفون قرب إطارات مشتعلة خلال تظاهرات احتجاج على توقيفه في حيدر اباد، 9 مايو 2023. (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن نحو ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام، إن «فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفا للقانون ومشاغبا من كل أنحاء الولاية»، موضحين أن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف، التي اندلعت بعد اعتقال خان، الثلاثاء.

عمران خان يمقل أمام المحكمة اليوم
يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة الأربعاء بعد توقيفه بتهم فساد ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.

وأوقف خان أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته عن السلطة السنة الماضية، مما تسبب بخروج تظاهرات منددة في مختلف أنحاء البلاد.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان، الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلقت طرق قرب إسلام أباد، وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة. وقالت شرطة إسلام أباد على حسابها على «تويتر»، «جرى توقيف عمران خان في قضية قدير تراست» في إشارة إلى قضية فساد. 

أظهرت محطات التليفزيون المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة، حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن. وخان الذي يرغب في العودة إلى السلطة كان قد نجح حتى الآن في تجنب عدة محاولات لتوقيفه.

يأتي توقيف خان غداة تحذير وجهه الجيش له من إطلاق «مزاعم لا أساس لها» بعدما اتهم مجددا ضابطا كبيرا بالتآمر لقتله. هذا التحذير الذي صدر مساء الإثنين، يظهر مدى تدهور العلاقات بين الجيش النافذ في البلاد وخان.

كان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018، قبل أن يسحب دعمه، له ثم جرت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022. ومنذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطا على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر.

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