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رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 04:06 مساء
رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
ئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين. (الإنترنت)
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أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين السبت أنه طلب الإذن من موسكو لتسليم مواقع مجموعته في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، احتجاجًا على نقص الذخيرة.

وقال بريغوجين في رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «أطلب منكم إصدار أمر قتالي قبل منتصف ليل العاشر من مايو، لنقل مواقع مجموعة فاغنر إلى وحدات كتيبة أخمات في باخموت ومحيطها»، بحسب «فرانس برس».

وندّد بريغوجين، أمس الجمعة،  بسحب مقاتليه من مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بسبب نقص في الذخيرة اتّهم الجيش الروسي بالوقوف خلفه. واتهم بريغوجين بغضب في عدد من مقاطع الفيديو هيئة الأركان العامة بالتسبب بمقتل وإصابة «عشرات الآلاف» من الروس في أوكرانيا.

 انسحاب مقاتلي فاغنر من باخموت
وفي حال انسحاب مقاتلي فاغنر من باخموت حيث يحاربون في الخطوط الأمامية، سيكون الجيش الروسي في موقع حرج في وقت تستكمل فيه قوات كييف استعداداتها لشنّ هجوم واسع النطاق تؤكّد أنّه بات وشيكاً.

وفي إشارة إلى توقعها مزيداً من التصعيد على خط الجبهة، أعلنت السلطات المعيّنة من روسيا في مناطق تحتلها الجمعة، إخلاء جزئياً ل18 بلدة تسيطر عليها في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

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ويتّهم بريغوجين منذ أشهر هيئة الأركان الروسية بعدم إمداد مجموعته بكمية كافية من الذخائر لمنعها من تحقيق انتصار في باخموت يعجز عنه الجيش النظامي. غير أنّ بريغوجين صعد هجماته إلى مستوى غير مسبوق في مقطعي فيديو نشرهما جهازه الإعلامي الجمعة، كاشفاً بذلك عن توتر شديد داخل صفوف قوات موسكو.

 الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وقال في أحد المقطعين «كنّا على وشك السيطرة على مدينة باخموت قبل 9 مايو»، تاريخ احتفال موسكو بالنصر على ألمانيا النازية في 1945. وتابع «عندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك، أوقفوا إمدادات (الذخيرة). لذلك، اعتبارًا من 10 مايو 2023، سننسحب من باخموت».

وأضاف «في 10مايو سنسلم مواقعنا في باخموت إلى وحدات وزارة الدفاع ونسحب عناصر فاغنر إلى الخلف لمداواة جراحنا». وبرّر بريغوجين قراره برفضه أن «يعاني رجالي من دون ذخيرة خسائر لا داعي ولا مبرّر لها».

ولم يتّضح في الحال ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس قرارًا حازمًا أو مجرّد إنذار، إذ غالبًا ما يدلي رئيس مجموعة فاغنر بتصريحات متسرّعة تحت وقع الغضب، قبل أن يتراجع عنها أحيانًا. ورأى محللون أنّ هجماته الأخيرة على الجيش تهدف إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضّه على التدخّل لصالحه.

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