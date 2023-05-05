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رئيس «فاغنر» يحمل قيادة الجيش مسؤولية «عشرات آلاف القتلى والجرحى» الروس بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 03:50 مساء
رئيس «فاغنر» يحمل قيادة الجيش مسؤولية «عشرات آلاف القتلى والجرحى» الروس بأوكرانيا
رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، 4 مايو 2023، (الإنترنت)
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حمّل رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين اليوم الجمعة رئاسة أركان الجيش الروسي المسؤولية عن وقوع «عشرات آلاف القتلى والجرحى» الروس في أوكرانيا، وذلك في رسالة تستهدف مباشرة وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو جديد «سيتحمّلون مسؤولية عشرات آلاف القتلى والجرحى تجاه أمّهاتهم وأولادهم»، وذلك بعيد ساعات على إعلانه عزمه على سحب مقاتليه اعتبارا من العاشر من مايو الجاري من مدينة باخموت حيث يخوضون القتال في الخطوط الأمامية لعدم تلقّيه ذخائر من الجيش.

تهديد بالانسحاب من باخموت
وهدّد بريغوجين اليوم بسحب مقاتليه من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، متّهما الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار.

- رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت بسبب نقص الذخيرة

وقال بريغوجين: «كنّا في طريقنا للسيطرة على مدينة باخموت قبل التاسع مايو، وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات (الذخيرة). (...) لذلك، اعتباراً من 10 مايو 2023، سننسحب من باخموت».

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