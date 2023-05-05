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رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت بسبب نقص الذخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 11:57 صباحا
رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه من باخموت بسبب نقص الذخيرة
قائد مجموعة «فاغنر» المسلحة الروسية يفغيني بريغوجين في باخموت، 6 مارس 2023، (أرشيفية: الإنترنت)
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هدّد رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، الجمعة بسحب مقاتليه اعتباراً من 10 مايو الجاري من مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، متّهماً الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشره مكتبه، «كنّا في طريقنا للسيطرة على مدينة باخموت قبل 9 مايو، وعندما رأى البيروقراطيون العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات (الذخيرة). (...) لذلك، اعتباراً من 10 مايو 2023، سننسحب من باخموت»، وفق وكالة «فرانس برس».

- روسيا تعلن سيطرتها على 3 مناطق جديدة في باخموت

وفي 22 إبريل الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن «القوات الهجومية» الروسية استولت على ثلاث مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية.

معارك مستمرة للسيطرة على باخموت
ويستخدم الجيش الروسي أحياناً وصف «القوات الهجومية» للإشارة إلى عناصر مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة، بحسب «رويترز».

وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي عم الخراب والدمار معظم مناطقها. وقالت الوزارة في أحدث نشرة لها «القوات المحمولة جواً قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة».

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