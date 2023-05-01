تأييد واسع لتعديل دستوري يتيح بقاء ميرزيوييف في رئاسة أوزبكستان

القاهرة - بوابة الوسط

أيدت غالبية ساحقة من المقترعين التعديل الدستوري في أوزبكستان الذي سيتيح خصوصا لشوكت ميرزيوييف البقاء على رأس الدولة، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية الإثنين.

وأوضحت اللجنة أن 90,21% من المقترعين أيدوا التعديل في نتيجة كانت متوقعة في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، والتي شهدت العام الماضي «قمع تظاهرات بشكل دموي رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح»، حسب وكالة «فرانس برس».

أبرز التعديلات

ويتضمن التعديل الانتقال من ولاية مدتها خمس سنوات إلى فترة سبع سنوات، وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين، ما سيتيح نظريا للرئيس الحالي البالغ من العمر 65 عاما البقاء في السلطة حتى العام 2040، وفق الوكالة الفرنسية.

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وعمدت السلطة الأوبكستانية على تعبئة مشاهير محليين لدعم التعديل، والإشادة بمزايا النص والرئيس خلال تجمعات كبرى وحفلات موسيقية. بالإضافة إلى لافتات إعلانية انتشرت في العاصمة طشقند، أكبر مدن آسيا الوسطى، تحث الناخبين على المشاركة في التصويت.