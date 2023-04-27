  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يجري زيارة تاريخية إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 11:02 صباحا
بايدن يجري زيارة تاريخية إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سيتوجه جو بايدن إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل في أول زيارة يجريها رئيس أميركي إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، في رحلة قصيرة لكنها ترتدي طابعا رمزيا كبيرا.

وقال وزير خارجية الأرخبيل الواقع في أوقيانوسيا جاستن تكاتشينكو إن بايدن سيصل في 22 مايو في الصباح وسيبقى لمدة ثلاث ساعات فقط، وأضاف أن المناقشات يفترض أن تتركز على الاقتصاد والأمن وتغير المناخ، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتابع تكاتشينكو أن الرئيس الأميركي يعتزم التوقف في العاصمة بور مورسبي في مايو على هامش رحلاته إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع وزيارة سيدني مع التحالف غير الرسمي المسمى «كواد» الذي يضم أيضا اليابان وأستراليا والهند.

- زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال بابوا غينيا الجديدة

أهمية استراتيجية لبابوا غينيا الجديدة
وتدل هذه الزيارة الرئاسية على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لبابوا غينيا الجديدة في منطقة يتعزز فيها وجود الصين، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي 2018، زار الرئيس شي جينبينغ ميناء مورسبي وسط ضجة كبيرة. وقد رفعت الأعلام الصينية في العاصمة وتجمع حشد كبير لتحيته عند مرور موكبه. واعتُبرت هذه الرحلة تغييرا دبلوماسيا كبيرا لبكين.

ويشعر المسؤولون الأميركيون والأستراليون بالقلق من الارتفاع السريع في الاستثمار الصيني في بابوا غينيا الجديدة الغنية بالموارد.

وزار عدد من وزراء الخارجية الأميركيين الأرخبيل في الماضي، بمن فيهم هيلاري كلينتون. كما زاره نائب الرئيس السابق مايك بنس في 2018. لكن وفق سجلات وزارة الخارجية التي تعود إلى إدارة ثيودور روزفلت في 1901، لم يقم أي رئيس أميركي يمارس مهامه بزيارة إلى بابوا غينيا الجديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما

أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي

دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة

الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
بكين تحذر واشنطن وسول من «إثارة مواجهة» مع بيونغ يانغ
بكين تحذر واشنطن وسول من «إثارة مواجهة» مع بيونغ يانغ
بايدن يجري زيارة تاريخية إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل
بايدن يجري زيارة تاريخية إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل
شركة استشارات أميركية تزعم استجواب السلطات الصينية لموظفيها في شنغهاي
شركة استشارات أميركية تزعم استجواب السلطات الصينية لموظفيها في ...
استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره
استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
المزيد
ستولتنبرغ: «ناتو» وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 آلية مدرعة
ستولتنبرغ: «ناتو» وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 ......
الكرملين يرحب بأي جهود لدفع السلام قدما في أوكرانيا
الكرملين يرحب بأي جهود لدفع السلام قدما في أوكرانيا...
بريطانيا تحذر من عواقب مدمرة لحرب في مضيق تايوان
بريطانيا تحذر من عواقب مدمرة لحرب في مضيق تايوان...
استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره
استجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره...
شركة استشارات أميركية تزعم استجواب السلطات الصينية لموظفيها في شنغهاي
شركة استشارات أميركية تزعم استجواب السلطات الصينية لموظفيها ......
المزيد