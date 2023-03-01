زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمال بابوا غينيا الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، صباح الأربعاء، بحر «بسمارك» في جنوب غرب المحيط الهادي وشمال جزيرة بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع عند الساعة 3:36 مساءً بالتوقيت المحلي. وتمركز على عمق 583 كيلومترا تحت سطح الأرض. في حين أشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إلى تسجيل هزة بقوة 5.5 في مدينة سولاويسي الإندونيسية المحاذية. ولم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار، وفق موقع «يورونيوز».

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ووقع يوم الإثنين، زلزالا على عمق 12 كيلومترا دون إشارة عن وقوع أضرار أو وفيات أو إصابات جراء الزلزال. وقبل نحو أسبوعين، ذكرت وكالة «الجيوفيزياء» الإندونيسية، أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو. وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا.

وتقع دولة بابوا غينيا الجديدة في النصف الشرقي من جزيرة بابوا في جنوب غرب المحيط الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من إندونيسيا، وتعد واحدة من أكثر المناطق نشاطا جيولوجيا وزلزاليا في العالم. وتشير التقديرات إلى حدوث أكثر من 100 زلزال بقوة 5 درجات أو أكثر كل عام في البلاد.