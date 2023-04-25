اليوم.. بدء إجراءات المحاكمة المدنية لترامب في قضية اغتصاب صحفية

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ اليوم الثلاثاء، إجراءات المحاكمة المدنية في الدعوى التي تقدّمت بها الأميركية «إي جين كارول»، في حق الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينات القرن الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق الثلاثاء عملية اختيار هيئة المحلفين للنظر في القضية التي تقول خلالها الصحافية البالغة 79 عاما، إن الرئيس الجمهوري السابق اعتدى عليها في متجر في مدينة نيويورك، وعمد الى التشهير بها حينما كشفت عن الحادثة بعد أعوام، بحسب وكالة «فرانس برس».

وينفي ترامب التهم الموجّهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه للانتخابات الأميركية العام 2024، وسعيه لولاية ثانية في البيت الأبيض حيث أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021.

قضايا جنائية مرتبطة بنجمة أفلام إباحية سابقة

ويأتي بدء إجراءات المحاكمة الجديدة بعد مثول ترامب مطلع إبريل أمام المحكمة في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال إلى نجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، التي فاز بها على حساب منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، فيما دفع ببراءته من كل التهم.

وتقول كارول، الصحفية السابقة وكاتبة الرأي في مجلة «إيل»، إن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس لأحد متاجر الألبسة الفاخرة على الجادة الخامسة في مانهاتن منتصف التسعينات، مشيرة الى أن هذا الاعتداء وقع بعدما طلب الثري الأميركي رأيها في التبضع.

وكشفت كارول للمرة الأولى عن هذا الأمر في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة «نيويورك ماغازين» في 2019، وردّ ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق وأنها «تكذب بالكامل».

- أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

وقاضت الصحفية ترامب بتهمة التشهير للمرة الأولى في 2019، إلا أنها لم تتمكن من إدراج تهمة الاغتصاب بسبب انقضاء فترة التقادم القانونية.

إلا أن قانونا جديدا بات نافذا في نيويورك اعتبارا من نوفمبر، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى بحال مرور عقود من الزمن على تعرّضهم للاعتداء الجنسي، ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره، للقيام بذلك.

ممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية

وتقدّم محامو كارول بشكوى يتّهم فيها ترامب بضرب موكلته «عندما قام باغتصابها وإمساكها بالقوة»، وتشمل الشكوى أيضا تهمة التشهير جراء منشور لترامب على منصات تواصل اجتماعي اعتبر فيه إنها «معتوهة».

وطلبت الشكوى تعويضات غير محددة عن الأذى النفسي والألم والمعاناة وإهانة الكرامة والضرر الذي طال السمعة.

ولا يتوقع أن يدلي ترامب بشهادته، إذ أكد محامو كارول أنهم لا يعتزمون طلب الاستماع إليه في المحاكمة، التي يتوقع أن تمتد أسبوعا إلى أسبوعين.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.