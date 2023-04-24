السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة تطالب لافروف بالإفراج عن غيرشكوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة الإثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي، بالإفراج عن أميركيين عديدين موقوفين في روسيا بينهم الصحفي ايفان غيرشكوفيتش.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد «أدعوكم، الآن، إلى الإفراج فورًا عن بول ويلن وايفان غيرشكوفيتش. (أطالبكم) بالسماح لبول وايفان بالعودة إلى الوطن ووقف هذه الممارسة الهمجية لمرة واحدة وأخيرة». وتحدت لافروف أن «ينظر في عيني» اليزابيث ويلن، شقيقة بول الموقوف منذ أعوام والتي كانت حاضرة خلال جلسة مجلس الأمن، وفق «فرانس برس».

وفي 13 أبريل، ردّت محكمة روسية، الطعن الذي تقدم به المراسل الأميركي لجريدة «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش، وأبقت على احتجازه على خلفية تهم بالتجسس.

احتجاز الصحفي الأميركي

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» في قاعة المحكمة، وقتها بأن القاضي أكد وجوب أن «يبقى (توقيف غيرشكوفيتش) قائما»، ليردّ عليه الأخير قائلا «مفهوم. شكرا جزيلا». وأكدت محامية غيرشكوفيتش، ماريا كورشاغينا، لـ«فرانس برس» أن موكلها يحافظ على «روحه القتالية. هو يقوم بالتمارين ويعرف أن الناس يساندونه».

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أتى ذلك بعد ساعات من مثول غيرشكوفيتش أمام المحكمة، وذلك للمرة الأولى بشكل علني منذ توقيفه بتهمة التجسس أواخر مارس. وارتدى الصحفي الأميركي قميصا قطنيا وسروال جينز، وبدا مبتسما داخل قفص الاتهام الزجاجي في قاعة المحكمة، في بداية الجلسة التي خصصت للنظر في الطعن الذي تقدّم به ضد توقيفه.

وكانت السفيرة الأميركية لين ترايسي من بين الحاضرين، اذ أتيح لها ولعدد من الصحفيين دخول قاعة المحكمة لدى بدء الجلسة، قبل أن يجرى إخراجهم منها. وبقيت الجلسة مغلقة إلى حين موعد النطق بالقرار بشأن الاستئناف.