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حاكم فلوريدا ديسانتيس يعتزم إجراء جولة دولية استعدادا للانتخابات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 03:15 مساء
حاكم فلوريدا ديسانتيس يعتزم إجراء جولة دولية استعدادا للانتخابات الأميركية
حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس، خلال تجمع انتخابي في تامبا، 8 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، أنّه سيقوم بجولة خارجية تشمل دولاً عدّة حليفة للولايات المتحدة، من بينها اليابان، وذلك في مسعى على ما يبدو لبناء زخم قبل ترشّحه المتوقع لانتخابات 2024 الرئاسية.

وقال ديسانتيس في بيان، إنّه سيزور اليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّداً أنّ هذه الجولة تشكّل فرصة «لتوسيع الشراكات الاقتصادية» لولايته الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إنّ الحاكم الجمهوري سيزور البلاد في 24 و25 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

مختبر للأفكار المحافظة
وبحسب البيان، سيلتقي ديسانتيس أيضا وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي في عشاء عمل الإثنين.

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يجاهر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنيّته الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية سنة 2024، وهو تعهد جعل ولايته الواقعة في جنوب الولايات المتحدة مختبراً للأفكار المحافظة.

ويُنظر إليه على أنه من أبرز منافسي دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وبينما جرى التأكيد على أن الرحلة تأتي لأهداف تتعلق بفرص الأعمال في فلوريدا، من المرجّح أنها تبدو كمحاولة من ديسانتيس لتعزيز قدراته الدبلوماسية وتلك المتعلقة بالأمن القومي.

وطوكيو وسيول حليفتان رئيسيتان لواشنطن في آسيا، فيما يعدّ الاحتلال الإسرائيلي أيضا محطة تقليدية لمرشحي الرئاسة المحتملين في الولايات المتحدة خاصة من الجمهوريين.

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