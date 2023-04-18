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بوتين على خط الجبهة الأوكرانية.. وكييف: يطلع على جرائم أتباعه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 02:49 مساء
بوتين على خط الجبهة الأوكرانية.. وكييف: يطلع على جرائم أتباعه
بوتين لدى زيارته مقرا لقوات الحرس الوطني الروسية في لوغانسك الأوكرانية، لقطة من فيديو منشور بتاريخ 18 أبريل 2023. (أ ف ب)
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أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار منطقتين على خطوط التماس في أوكرانيا، لترد كييف بالإشارة إلى أنه يطلع على «جرائم أتباعه».

ولم يحدد الكرملين موعد الزيارة التي أجراها بوتين إلى منطقتي خيرسون (جنوب) ولوغانسك (شرق) اللتين أعلن ضمهما في سبتمبر العام الماضي، وإن كانت قواته لا تسيطر عليهما بالكامل، وفق وكالة «فرانس برس».

وأرسل الرئيس الروسي قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، مما أثار أكبر نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلنت القوات الأوكرانية أنها تستعد لهجوم مضاد خلال الربيع.

تعليق أوكراني على زيارة بوتين
واعتبر المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، زيارة بوتين «جولة خاصة لعرّاب عمليات القتل الجماعي.. للاستمتاع لآخر مرّة بجرائم أتباعه».

وبعدما أُعلن عن زيارة بوتين، الثلاثاء، أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن القوات الروسية قصفت منطقة توجد فيها سوق مركزية في خيرسون، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

والعام الماضي، مُنيت روسيا بهزائم في مناطق الشمال والجنوب فيما لم تحقق قواتها مكاسب إضافية سوى في شرق أوكرانيا. وبات الجزء الأكبر من المعارك يتركز حاليا في محيط بلدة باخموت (شرق)، حيث تدور المعركة الأطول والأكثر دموية خلال النزاع.

بوتين في خيرسون الأوكرانية
وأثناء زيارته إلى أوكرانيا، التقى بوتين بقادة عسكريين روس وناقش الوضع على عدة جبهات، حسب الكرملين. وأظهر تصوير مسجل نشره الكرملين بوتين لدى نزوله من مروحية أثناء زيارته مقر قوات دنيبرو العسكرية في منطقة خيرسون.

كما زار بوتين مقر الحرس الوطني في لوغانسك في شرق أوكرانيا. وقال بوتين في التسجيل المصور الذي ظهر فيه محاطا بكبار القادة العسكريين: «يهمّني الاستماع إلى آرائكم بشأن الوضع، الاستماع إليكم وتبادل المعلومات».

- «الكرملين»: بوتين زار منطقة خيرسون في أوكرانيا للقاء العسكريين فيها

وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين هنأ العسكريين في المنطقتين لمناسبة عيد الفصح الذي احتفل به الأرثوذكس، الأحد، وقدم لهم «نسخا عن أيقونات». وجاءت زيارته إلى خيرسون ولوغانسك بعدما ذكر الكرملين في مارس أن الرئيس الروسي قام بزيارة مفاجئة إلى مدينة ماريوبول الساحلية التي سيطرت عليها موسكو في أعقاب حصار طويل الربيع الماضي.

«تقدّم بطيء» للقوات الروسية في باخموت
تحدثت الاستخبارات العسكرية البريطانية، الثلاثاء، عن «معارك عنيفة» متواصلة على طول خط الجبهة في دونباس. وأفادت في بيان على «تويتر» بـ«وجود احتمال واقعي بأن تكون روسيا خفضت عديد القوات وتخفف الهجمات في محيط مدينة دونيتسك، على الأرجح من أجل تحويل الموارد باتّجاه قطاع باخموت».

ولفت البيان إلى أن الجنود النظاميين الروس وقوات من مجموعة «فاغنر» تواصل تحقيق «تقدّم بطيء». وجاء في البيان أن «خط التماس في وسط المدينة يواكب إلى حد كبير خط السكة الحديد الرئيسي».

وأضاف أن أوكرانيا تسعى «لتحرير قوة هجومية بينما تتطلع روسيا على الأرجح إلى إعادة توليد احتياطي للعمليات».

وقال قائد القوّات البرّية الأوكرانيّة أولكسندر سيرسكي، إن القوات الروسية لن تتخلى عن هدف السيطرة على باخموت «مهما كان الثمن» فيما تكثّف القصف الجوي والمدفعي.

من جهته، أشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريي يرماك إلى أنه تحدث إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، وقال على «تلغرام»: «اتفقنا على تعزيز التعاون في مسألة تقديم مساعدات في أوكرانيا وناقشنا الخطوات الإضافية في هذا الاتجاه».

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