إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد انفجار.. وكيشيدا يستأنف الحملة الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

استأنف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، نشاطه في إطار الحملة الانتخابية السبت، بعد توقف سببه انفجار دوى عندما كان يستعد لإلقاء خطاب في غرب البلاد، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وجاء هذا الحادث بعد تسعة أشهر على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، خلال تجمع انتخابي في يوليو الماضي، ما سبب صدمة في اليابان والخارج ودفع السلطات إلى مراجعة الاجراءات الأمنية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال كيشيدا، بعد الظهر بالتوقيت المحلي أمام محطة وأكاياما على بعد كيلومترات فقط من موقع الحادث، «سمع دوي انفجار قوي (...) تحقق الشرطة في التفاصيل. أود أن اعتذر على القلق الذي لحق بالناس».

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أضاف «نحن في خضم حملة انتخابية مهمة للبلاد وعلينا العمل معا لإنجاحها».

سمك محلي وتدافع في صفوف الحشود

ويشارك كيشيدا في تجمع آخر بعد الظهر، في شيبا قرب طوكيو.

وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة في مدينة سايكازاكي الساحلية صباح السبت، دعما لمرشح حزبه فى انتخابات فرعية، وكان قد تذوق للتو سمكا محليا عندما حصل تدافع في صفوف الحشود.

وذكرت وسائل إعلام عدة من بينها وكالة «كيودو» للأنباء، أن عبوة تشبه «قنبلة دخانية» ألقيت وأظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزة، حركة في صفوف الحشود المجتمعة قبل أن يسمع دوي انفجار تلاه تصاعد دخان أبيض.

وبثت محطة التلفزيون العامة «إن إتش كاي»، مشاهد تظهر عناصر من الشرطة يثبتون شخصا على الأرض، فيما الجموع تتفرق، وذكرت أن رجلا أوقف في المكان للاشتباه «بعرقلته النشاط التجاري».

ولم تصدر السلطات أي تأكيد رسمي بعد فيما امتنعت الشرطة عن التعليق.