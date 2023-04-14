فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

القاهرة - بوابة الوسط

وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الخميس على قانون يحظر غالبية عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، بعد أن وصف البيت الأبيض الإجراء، بأنه «خطر ومتطرف».

وقال ديسانتيس في بيان، «نحن فخورون بدعم الحياة والعائلة في ولاية فلوريدا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبموجب القانون، يحظر على النساء الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، ما عدا إن كان الحمل يشكل خطرا على صحة الأم، أو نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى ولا يتجاوز 15 أسبوعا، أو كان الجنين غير قابل الحياة.

وانتقد البيت الابيض هذه الخطوة، قائلا إنها «تتعارض مع الحريات الأساسية وتتعارض مع آراء الغالبية العظمى» من الأميركيين.

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وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، «هذا الحظر سيمنع أربعة مليون امرأة في فلوريدا في سن الإنجاب من الحصول على رعاية الإجهاض بعد ستة أسابيع، قبل أن تعرف الكثير من النساء بحملهن».

توجه يميني محافظ

ومرر مجلس نواب فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون، القرار قبل ساعات بموافقة 70 نائبا ومعارضة أربعين.

وكانت فلوريدا خفضت قبل سنة الفترة المسموح خلالها بالإجهاض من 24 إلى 15 أسبوعا، ولن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ حتى تبت المحكمة العليا في استئناف قدمته جمعيات اعتراضًا على حد 15 اسبوعا، على أساس أن القانون ينتهك بند الخصوصية.

ويعزز حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية سنة 2024، توجهه اليميني المحافظ.