  • Alwasat News
Atwasat

ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 02:15 مساء
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ورود وبالونات في موقع غرق المهاجرين على شاطىء قرب كوترو الإيطالية، 9 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

وافق مجلس الوزراء الإيطالي على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، بناءً على مقترح وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية نيلو موسوميتشي، حول الزيادة الاستثنائية في تدفقات المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية عبر البحر المتوسط.

وفحص مجلس الوزراء البيانات التي قدمها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، بخصوص الزيادة الكبيرة في تدفقات الهجرة نحو إيطاليا المسجلة العام الجاري، التي تسببت في حالات اكتظاظ خطيرة جدا في مراكز الاستقبال الأولى، خاصة نقطة لامبيدوزا الساخنة مع توقعات بزيادة أخرى في عدد المغادرين في الأشهر المقبلة، وفق موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وأشار المجلس في بيان، إلى الحاجة إلى توفير عاجل لتنفيذ تدابير استثنائية لتخفيف الازدحام في منطقة لامبيدوزا الساخنة، وإنشاء هياكل جديدة مناسبة لاحتياجات الاستقبال، وللتعرف على المهاجرين وإعادة من لم تتوفر فيهم شروط البقاء إلى أوطانهم.

ميلوني تعلق على فرض حالة الطوارئ بشأن الهجرة
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في تعليقها على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء: «قررنا فرض حالة الطوارئ بشأن الهجرة لتقديم استجابات أكثر فعالية وفي الوقت المناسب لإدارة التدفقات».

وفرض حالة الطوارئ يسمح باستجابات أكثر فعالية وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بإدارة المهاجرين وتوفيق أوضاعهم على الأراضي الإيطالية.

وقالت تقارير إن عدد عمليات الإنزال أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي، وإن الحكومة تستجيب على الفور بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر.

- الحكومة الإيطالية تجتمع قرب موقع غرق 72 مهاجرا.. وميلوني تحاول امتصاص غضب المعارضة
- مقتل مهاجرين وفقدان 20 في حادث غرق في المتوسط بين تونس وإيطاليا

تخصيص 5 ملايين يورو لحالة الطوارئ
ومن أجل إطلاق الإجراءات العاجلة الأولى، جرى تخصيص خمسة ملايين يورو من صندوق الطوارئ الوطنية، وعبر فرض حالة الطوارئ سيكون من الممكن تنفيذ إجراءات أسرع لتقديم حلول استقبال المهاجرين في وقت قصير بمعايير مناسبة.

وسيكون من الممكن زيادة وتقوية الهياكل التي تهدف إلى إعادة الذين ليس لديهم الحق في البقاء في إيطاليا، مع تعزيز أنشطة تحديد الهوية والطرد، فيما يتواصل العمل للوصول إلى استراتيجية أوروبية مشتركة بشأن الهجرة.

من جانبها، أثنت البرلمانية عن حزب «إخوة إيطاليا» سارة كيلاني، على خطوة إعلان حالة الطوارئ بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت القرار الوحيد الممكن والمسؤول في لحظة تاريخية زادت فيها عمليات الإنزال بشكل كبير، بسبب سلسلة من العوامل المستقلة عن إيطاليا كالحرب الأوكرانية والظروف الجيوسياسية الخاصة في منطقة البحر المتوسط.

وأوضحت كيلاني أن حالة الطوارئ تسمح بتقديم حلول في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدارة شؤون المهاجرين سواء في حالات الإنزال الفوري أو في إدارة الأراضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في ...
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش»...
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك

«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك
«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن

«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن
«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية

«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية
«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»

«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»
«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس

«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس
خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة

خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة ...
«أفضل شيف» | الحلقة (10)

«أفضل شيف» | الحلقة (10)
الكاسا وسحوركم علينا (10)

الكاسا وسحوركم علينا (10)
أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»

أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»
مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محاميه: المعارض الروسي نافالني متروك في السجن بلا رعاية رغم مرضه
محاميه: المعارض الروسي نافالني متروك في السجن بلا رعاية رغم مرضه
ترودو: هجوم إلكتروني على مواقع رسمية كندية خلال زيارة رئيس وزراء أوكرانيا
ترودو: هجوم إلكتروني على مواقع رسمية كندية خلال زيارة رئيس وزراء ...
تايوان: الصين تفرض منطقة حظر جوي شمال الجزيرة الأحد
تايوان: الصين تفرض منطقة حظر جوي شمال الجزيرة الأحد
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل «قتال فعلي»
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل «قتال فعلي»
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
بايدن يعلن عن اتفاق بين أميركا وكندا للتصدي للهجرة غير الشرعية
بايدن يعلن عن اتفاق بين أميركا وكندا للتصدي للهجرة غير ......
المزيد
مرشح المعارضة التركية للرئاسة يعد مناصريه بـ«عودة الربيع»
مرشح المعارضة التركية للرئاسة يعد مناصريه بـ«عودة الربيع»...
قصف للعسكريين في بورما يسفر عن سقوط عشرات القتلى وسط استياء دولي
قصف للعسكريين في بورما يسفر عن سقوط عشرات القتلى وسط استياء ......
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ بالستي «متقدم»...
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل «قتال فعلي»
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى تعزيز التدريب من أجل «قتال ......
المزيد