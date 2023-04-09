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مقتل مهاجرين وفقدان 20 في حادث غرق في المتوسط بين تونس وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 10:05 مساء
مقتل مهاجرين وفقدان 20 في حادث غرق في المتوسط بين تونس وإيطاليا
قوارب هجرة غير نظامية في عرض البحر المتوسط. (الإنترنت)
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لقي مهاجران على الأقل مصرعهما وفُقِد نحو 20 آخرين بعد غرق قاربهم بين تونس وإيطاليا، بحسب ما أفادت منظمة «ريسكشيب» الألمانية غير الحكومية وكالة فرانس برس الأحد.

وأنقذت السفينة «نادر» التابعة للمنظمة غير الحكومية 22 مهاجرًا. وقال المسؤول في «ريسكشيب» ستيفن سيفيرت إن السفينة رست بعد ظهر الأحد في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بحسب «فرانس برس».

وأفاد ناطق باسم محكمة صفاقس التونسية (وسط شرق)، أمس السبت، مقتل أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وفقد ثلاثة وعشرين في حادثي غرق الجمعة والسبت قبالة سواحل تونس. وبذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق إلى سبعة منذ بداية مارس، وفق تعداد لفرانس برس. وأسفرت هذه الحوادث قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان أكثر من مئة شخص.

وبحسب شهادات جمعها القضاء، أبحر 37 مهاجراً «من الساحل حين غرق مركبهم بعد ظهر الجمعة». وأوضح الناطق فوزي المصمودي أن 17 منهم فقط جرى إنقاذهم. وأورد الناطق أن القضاء تبلّغ مساء الجمعة بحادث الغرق.

انتشال أربع جثث من شاطئ في شمال صفاقس
وأضاف المصمودي في وقت لاحق أن قارباً آخر غرق صباح السبت، موضحاً أنه جرى «انتشال أربع جثث من شاطئ في شمال صفاقس وفُقد ثلاثة أشخاص وأُنقذ 36». 

وأشار الناطق إلى أن الحادث الثاني وقع في موقع أقرب إلى الشاطئ» من الحادث الأول، مؤكداً فتح تحقيق في ملابساتهما. ولفت المصمودي الى أن الهدف هو «العثور على منظمي محاولتي العبور اللتين جرتا على متن قاربين من الألواح الحديد لا يوفران الحد الأدنى من شروط السلامة لكنهما أرخص في التصنيع من تلك الخشبية».

-  فقدان 34 مهاجرا جراء غرق مركب قبالة تونس
-  فقدان 20 مهاجرا بعد حادث غرق جديد الجمعة قبالة تونس

وكانت آخر مأساة قد وقعت في 26 مارس عندما جرى انتشال جثث 29 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق ثلاثة قوارب قبالة سواحل تونس، في حين جرى إنقاذ 11 شخصاً.

ارتفاع  عمليات الاعتراض والإنقاذ 
من جهته، أعلن الحرس الوطني التونسي الجمعة أنه أنقذ أو اعترض «14 ألفاً و406 شخصاً بينهم 13 ألفاً و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون»، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.  ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما جرى إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام جبالي إن أرقام 2023 «مرتفعة بشكل كبير بسبب ازدياد عمليات المغادرة». والغالبية الكبرى من عمليات الاعتراض والإنقاذ هذا العام جرت في محيط صفاقس، ثاني مدن البلاد.

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