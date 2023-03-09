الحكومة الإيطالية تجتمع قرب موقع غرق 72 مهاجرا.. وميلوني تحاول امتصاص غضب المعارضة

القاهرة - بوابة الوسط

تترأس رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الخميس اجتماعًا لحكومتها في «كوترو»، حيث أدى غرق قارب لمهاجرين إلى مقتل 72 منهم على الأقل في نهاية فبراير الماضي.

الاجتماع في هذا الموقع مبادرة رمزية للحكومة اليمينية المتطرفة المتهمة بعرقلة عمليات إنقاذ المهاجرين. كما يتيح لميلوني أن توجه تحية للضحايا والإعلان عن تشديد العقوبات على المهربين وزيادة القنوات النظامية لإدخال اليد العاملة الاجنبية إلى إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

انتقادات شديدة من المعارضة والمجتمع المدني

وتواجه حكومة جورجيا ميلوني انتقادات شديدة منذ وقوع هذه المأساة في 25 و26 فبراير، خاصة من المعارضة والمجتمع المدني، في وقت جعلت فيه رئيسة الحكومة من محاربة الهجرة غير النظامية محور معركتها الانتخابية.

الاجتماع مقرر في منطقة كالابريا الفقيرة جدا في جنوب غرب إيطاليا؛ بينما يخشى رئيس بلدية كروتوني فينشنزو فوتشي أن يكون عقده مجرد عملية دعائية تهدف إلى التعويض عن غياب رئيسة الحكومة في الأيام التي تلت المأساة. وكروتوني أقرب بلدة إلى مسرح المأساة وقد استقبلت نعوش الضحايا.

وقال فوتشي في مقابلة مع الوكالة الفرنسية: «كنت أفضل الاستفادة في الأيام الأخيرة من وجود الحكومة عبر إجراءات لإظهار التضامن الإنساني».

وأمام عشرات النعوش التي لا تزال مسجاة في قاعة، أحضر السكان الألعاب وباقات الزهور والشموع ورسومات تلاميذ مدارس ولافتات كتب على إحداها «لم ينقذهم أحد، فيما كان بامكاننا القيام بذلك».

فتيات بحثن عن السلام فوجدن الموت بانتظارهن

وقالت إحدى المارّات، ماريا بانيبيانكو، وهي متقاعدة تبلغ من العمر 80 عاما للوكالة الفرنسية: «إنهن في قلبي، كل هؤلاء الفتيات الصغيرات والنساء اللواتي جئن بحثًا عن السلام ووجدن الموت، هذا يؤلمني جدًا».

ورفضت ميلوني تحميل حكومتها أي مسؤولية في حادث الغرق، وقالت: «الوضع بسيط وهو مأسوي في الوقت نفسه: لم نتلق أي إنذار عاجل (من الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود) فرونتكس».

وفتح القضاء تحقيقًا حول تأخر وصول الإغاثة. وبحسب فرونتكس، رصدت إحدى طائراتها زورقًا مكتظًا مساء 25 شباط/فبراير انطلق في الأسبوع السابق من تركيا نحو إيطاليا وأبلغت السلطات الإيطالية.

مطالب باستقالة وزير الداخلية

وطالبت المعارضة باستقالة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي الذي يعتمد نهجًا صارمًا حيال المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر المتوسط وأدلى بتصريحات تفتقر إلى أي تعاطف بعد المأساة.

ودافع وزير الداخلية عن نفسه الثلاثاء الماضي أمام النواب وأعاد عرض ظروف المأساة بالتفصيل، مؤكدًا أن فرونتكس لم تبلغ عن أي مشكلة في القارب.

واتهم بيانتيدوزي المهربين الأربعة المفترضين بأنهم يقفون وراء هذه المأساة لأنهم بقوا لساعات بدون الرسو قرب السواحل ليلاً وفي البحر الهائج هربًا من قوات الأمن الإيطالية قبل أن يقوموا بتحرك خطر أدى إلى الغرق.

تظاهرات تضامنًا مع الضحايا وضد سياسة الهجرة الإيطالية

وبعد ظهر اليوم الخميس تظاهر عشرات المعارضين وسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب احتجاجًا على سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة في وسط كوترو حيث أغلقت كل المتاجر احترازًا.

ويعد ملف المهاجرين موضوع سياسي حساس جدًا في إيطاليا، بوابة الدخول التي وصلها مئات آلاف المهاجرين في السنوات الماضية. إذ تأخذ روما على شركائها في الاتحاد الأوروبي عدم التضامن.

الهجرة.. تحدٍ أوروبي

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة وجهتها الإثنين الماضي إلى ميلوني إن الهجرة تمثل تحديًا أوروبيا يتطلب استجابة أوروبية، مع التأكيد في الوقت نفسه على الواجب الأخلاقي بالتحرك لتجنب مآسٍ مماثلة.

والخميس طلبت عدة دول أوروبية من إيطاليا احترام اتفاقية دبلن عبر استعادة طالبي اللجوء المسجلين على أرضها، والذين انتقلوا لاحقًا إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت حكومة ميلوني أعلنت في 5 يناير الماضي تعليقاً موقتاً لعمليات النقل ضمن اتفاقية دبلن، أي إعادة طالبي لجوء دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر هذه الدولة المتوسطية