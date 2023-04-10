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البنتاغون: تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً «جسيماً»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 08:24 مساء
البنتاغون: تسريب وثائق أميركية سرّية يطرح خطراً أمنياً «جسيماً»
مبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون. (الإنترنت)
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اعتبر البنتاغون الإثنين أن عملية التسريب التي يرجّح أنها حصلت لوثائق أميركية سريّة تشكل خطراً «جسيماً جداً» على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحفيين أن الوثائق التي يجري تداولها على الإنترنت تشكل «خطراً جسيماً جداً على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة»، وفق «فرانس برس».

ويبذل مسؤولون أميركيون جهوداً حثيثة لتحديد مصدر تسريب وثائق عسكرية ومخابراتية شديدة السرية انتشرت على الإنترنت، وتضمنت تفاصيل منها ما يتعلق بالدفاعات الجوية الأوكرانية وبجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). وقال خبراء أمن غربيون ومسؤولون أميركيون إنهم يشتبهون في أن شخصاً من الولايات المتحدة قد يكون وراء التسريب، وفق تقرير لوكالة «رويترز».

التحقيق في عملية تسريب الوثائق 
ويقول المسؤولون إن اتساع نطاق الموضوعات التي احتوت عليها الوثائق، والتي تتناول الحرب في أوكرانيا والصين والشرق الأوسط وأفريقيا، تشير إلى أنه جرى تسريبها من أحد المواطنين الأميركيين وليس من أحد الحلفاء.
الوثائق كانت بحوزة الولايات المتحدة فقط وقال مايكل مولروي المسؤول الكبير السابق في وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» لـ«رويترز» في مقابلة «التركيز الآن على أن هذا تسريب من الولايات المتحدة لأن العديد من هذه الوثائق كان بحوزة الولايات المتحدة فقط».

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وقال مسؤولون أميركيون إن التحقيق في مراحله الأولى، ولا يستبعد القائمون على إدارته احتمال أن تكون عناصر مؤيدة لروسيا وراء التسريب الذي يُنظر إليه على أنه من أخطر الخروقات الأمنية منذ تسريبات موقع «ويكيليكس» في العام 2013 والتي شملت ما يزيد على 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية. ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن والكرملين على طلبات للتعليق.

 50 وثيقة بعنوان «سري» و«سري للغاية»
وبعد كشف التسريب، راجعت رويترز أكثر من 50 وثيقة بعنوان «سري» و«سري للغاية» ظهرت للمرة الأولى مارس الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من منصتي ديسكورد وفورتشان. ورغم أن بعض تلك الوثائق جرى نشرها قبل أسابيع، فقد كانت جريدة «نيويورك تايمز» أول من أورد نبأ عنها يوم الجمعة.

ولم تتحقق «رويترز» بشكل مستقل من صحة هذه الوثائق، واحتوى بعضها على تقديرات للخسائر في ساحة المعركة من أوكرانيا، لكن يبدو أنه جرى تعديلها لتقليل الخسائر الروسية. كما لم يتضح بعد سبب وضع علامة «غير سري» على إحدى تلك الوثائق على الأقل رغم أنها تضمنت معلومات سرية جداً.

 التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين 
وجرى وضع علامة «نوفورن» على بعض الوثائق، مما يعني أنه لا يمكن نشرها للأجانب. وقال مسؤولان أميركيان لـ«رويترز» أمس الأحد إنهما لا يستبعدان احتمال التلاعب بالوثائق لتضليل المحققين بشأن مصدرها أو لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالمصالح الأمنية الأميركية. وتوضح إحدى الوثائق، وهي بتاريخ 23 فبراير وتحمل علامة «سري»، بالتفصيل كيف سيتم استنفادة أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية (إس-300) بحلول الثاني من مايو وفقاً لمعدل استخدامها الحالي.

وربما تكون مثل هذه المعلومات الخاضعة لحراسة مشددة ذات فائدة كبيرة للقوات الروسية، وقالت أوكرانيا إن رئيسها وكبار مسؤوليها الأمنيين اجتمعوا يوم الجمعة لمناقشة سبل منع تلك التسريبات.

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