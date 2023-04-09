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كوريا الجنوبية تعتزم مناقشة قضايا أثارتها وثائق سرية مسربة مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 04:29 مساء
كوريا الجنوبية تعتزم مناقشة قضايا أثارتها وثائق سرية مسربة مع واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون. (الإنترنت)
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قال مسؤول في القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية، الأحد، إن سول على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بتسريب العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية وتعتزم مناقشة الولايات المتحدة في القضايا التي أثارتها التسريبات.

كان ثلاثة مسؤولين أميركيين قد أبلغوا «رويترز»، الجمعة، بتداول العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مما قدم صورة جزئية عن الحرب في أوكرانيا لمدة شهر.

وأضافوا أن روسيا أو عناصر موالية لها على الأرجح تقف وراء التسريب. فيما قالت وزارة العدل الأميركية إنها تحقق في التسريب.

 بيع قذائف مدفعية لمساعدة الولايات المتحدة على تجديد مخزونها
وذكرت جريدة «نيويورك تايمز»، الأحد، أن الوثائق المسربة تحتوي على تفاصيل حول مناقشات خاصة بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأميركي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سول القائمة على ألا تفعل ذلك.

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وقالت الجريدة إن سول وافقت على بيع قذائف مدفعية لمساعدة الولايات المتحدة على تجديد مخزونها من الأسلحة مصرة على ضرورة أن يكون «المستخدم النهائي» هو الجيش الأميركي. لكن كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية انتابهم القلق من أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بها.

وأشارت الجريدة إلى أن «التقرير السري استند إلى إشارات مخابرات، مما يعني أن الولايات المتحدة تتجسس على أحد حلفائها الرئيسيين في آسيا».

تجسس الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية 
وأحجم المسؤول الرئاسي الكوري الجنوبي عن الرد على أسئلة الصحفيين حول تجسس الولايات المتحدة على البلاد أو تأكيد أي تفاصيل وردت في الوثائق المسربة.

وردًا على سؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية تعتزم تقديم احتجاج أو المطالبة بتفسير من الولايات المتحدة، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الحكومة ستراجع الحالات السابقة والقضايا المتعلقة بدول أخرى. وأبرمت كوريا الجنوبية صفقات كبيرة مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي لتزويدها بمئات الدبابات والطائرات والأسلحة الأخرى منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال الرئيس يون سوك يول إن القانون الكوري الجنوبي، الذي يحظر إمداد الدول المتورطة في نزاعات بالأسلحة، يجعل من الصعب إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وقال المسؤول إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة كوريا الجنوبية. ومن المقرر أن يلتقي يون مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 26 أبريل خلال زيارة دولة لواشنطن.

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