أوكرانيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن في أبريل مزحة سيئة

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت أوكرانيا، الخميس، تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتبارا من السبت ولشهر واحد بـ«المزحة السيئة».

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على «تويتر» إن «رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي في الأول من أبريل مزحة سيئة»، وفق ما نقلت عنه موقع «يورونيوز».

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وأضاف أن «روسيا اغتصبت مقعدها وتشن حربا استعمارية ورئيسها مجرم حرب مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال».

وتتولى موزمبيق منذ بداية مارس رئاسة المجلس الذي تشغل فيه روسيا مقعدا دائما على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.