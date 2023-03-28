زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير أماكن العبادة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن الغزو الروسي أدى لتدمير المئات من المباني الدينية لجميع الطوائف في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، باللغة الانجليزية عبر قناته على تطبيق تيلغرام، «المئات من المباني الدينية تعرضت للتدمير أو الضرر أو النهب نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

حملة لتأمين تبرعات

وأوضح «تضررت جميع الديانات والطوائف، ويشمل ذلك الكنائس والمساجد والمعابد والمباني التعليمية والإدارية للمجتمعات الدينية في أوكرانيا».

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ودعا زيلينسكي لتدشين حملة لتأمين تبرعات من أجل أعمال إعادة الإعمار، قائلا «بالنسبة لروسيا، كل مكان هو مجرد هدف. ولكن صواريخ ومدفعية الدولة الإرهابية لم تكسر إنسانيتنا وإيماننا. أوكرانيا سوف تنتصر، الحياة سوف تنتصر».