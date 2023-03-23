أوكرانيا تعتزم إطلاق هجوم في باخموت لاستعادتها من الروس.. وزيلينسكي يزور الجبهة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا اليوم الخميس أنها تعتزم الاستفادة من إرهاق القوات الروسية في باخموت، حيث تتركز المعارك في شرق البلاد، لكي تطلق هجوما قريبا جدا.

وزار الرئيس فولوديمير زيلينسكي منطقة خيرسون المحتلة جزئيا من روسيا في جنوب البلاد؛ فيما تشتد المعركة الدامية للسيطرة على باخموت منذ أشهر. ورغم الدمار الشامل وارتفاع عدد القتلى والجرحى لم يسيطر الجيش الروسي بعد على هذه المدينة الواقعة في دونباس ويصطدم بمقاومة الأوكرانيين، حسب وكالة «فرانس برس».

أوكرانيا: روسيا تخسر في باخموت

وكتب قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على تلغرام «لا ييأس المعتدي من السيطرة على باخموت بأي ثمن، رغم الخسائر في العناصر والمعدات». وأكد أن القوات الروسية المستنفرة في شكل كبير في باخموت وحولها، تخسر قوة كبيرة وباتت مستنفدة.

وأضاف سيرسكي: «قريبا جدًا، سنفيد من هذه الفرصة كما فعلنا سابقا قرب كييف وخاركيف وبالاكليا وكوبيانسك»، في إشارة الى انتصارات عسكرية أوكرانية سابقة. وأشاد مجددًا بـ«الشجاعة الخارقة» للجنود الأوكرانيين في مواجهة الغزو الروسي.

لكن الجنرال سيرسكي لم يعطِ تفاصيل حول الجدول الزمني لمثل هذا الهجوم المضاد الذي يتوقعه الخبراء في الربيع، في وقت يمكن أن تحشد روسيا بدورها إمكانات من أجل محاولة السيطرة على دونباس، وهو هدفها المعلن.

روسيا تطوق باخموت من 3 جهات

ويطوق الجيش الروسي ومقاتلو مجموعة فاغنر باخموت من الشمال والشرق والجنوب، الأمر الذي يجعل وصول الإمدادات الى الأوكرانيين أكثر صعوبة

ورغم أنّ هذه المدينة التي دُمّر جزء كبير منها بالقصف، تحوّلت رمزاً للمقاومة الأوكرانية للغزو، إلّا أنّ المحلّلين يشكّكون في أهميتها الاستراتيجية.

وتقول كييف إنّ المعركة من أجل هذه المدينة الصناعية، التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة، أساسية من أجل صدّ القوات الروسية على طول الجبهة الشرقية.

من جهتها ترغب روسيا في إعلان نصر، بعد سلسلة نكسات في الصيف والخريف الماضيين دفعت بالرئيس فلاديمير بوتين إلى حشد مئات آلاف العناصر من الاحتياطي، وهم مدنيون، ثم إلى تعيين قائد جديد مكلف بالعمليات في أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني يزور مواقع عسكرية ويسعى لإعادة الإعمار

في هذا الإطار زار زيلينسكي أمس الأربعاء مواقع عسكرية قرب مدينة باخموت الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، ثم منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد.

كما زار اليوم الخميس منطقة خيرسون المحتلة جزئيًا من روسيا في جنوب أوكرانيا، وخصوصا بلدة بوساد-بوكروفسكي التي تعرضت لدمار كبير واحتلتها موسكو حتى انسحاب الجيش الروسي في خريف 2022 بحسب صور نشرتها الرئاسة. بالإضافة إلى زيارة محطة لتوليد الكهرباء تضررت خلال القصف الذي استهدف منشآت الطاقة الأوكرانية طوال فصل الشتاء.

وأوضح حساب الرئاسة على تلغرام أن هذه الجولة ركّزت على إعادة الإعمار في منطقة خيرسون حيث ترأس زيلينسكي اجتماعًا حول هذا الموضوع.

تأتي سلسلة زيارات زيلينسكي بعد قمة عُقدت بين بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في موسكو حيث عبرا عن تحالفهما في مواجهة الغرب.